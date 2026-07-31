Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto.

Franco Colapinto ha tenido una primera mitad de temporada admirable en la Fórmula 1, puesto que llegó a puntuar en seis de las once fechas disputadas y marcha en el decimosegundo lugar de la tabla con 19 puntos. Ahora bien, a pesar de eso, lo cierto es que Alpine ha perdido terreno en las últimas fechas del campeonato, sobre todo con el avance de Racing Bulls, que se convirtió en líder de la zona media tras el GP de Hungría.

Y es que el piloto argentino no logró sumar puntos el domingo pasado en el Hungaroring y tampoco fue capaz de hacerlo Pierre Gasly, de manera que la escudería italiana aprovechó para superar al equipo galo en la tabla de constructores. De ahí que Flavio Briatore busque la manera de mejorar el rendimiento del A526 de cara a la segunda mitad de la temporada, con el objetivo principal de recuperar el quinto lugar en el campeonato.

A través de sus redes sociales, el asesor de Alpine hizo una reflexión tras el cierre de la primera mitad del año, recalcando la evolución de la escudería francesa en relación con cómo había terminado el 2025. Si bien haber perdido el quinto puesto en la tabla es una advertencia, Briatore prometió que llegarán más fuertes a la cita en el Circuito de Zandvoort para el GP de Países Bajos a finales de agosto.

“Sabemos que llegarán desarrollos y mejoras después del parón de verano, lo que esperamos que mejore nuestra competitividad y les dé a los pilotos las herramientas que necesitan para pelear contra Racing Bulls”, afirmó el italiano. Y es que “Il Padrino” es consciente de que la filial de Red Bull es su mayor rival en la presente temporada, algo que ya había advertido en declaraciones previas a la fecha de Budapest.

“Las últimas carreras han sido difíciles, pero sabemos que lo verdaderamente importante es dónde terminemos cuando caiga la bandera a cuadros en la última carrera de la temporada”, agregó Briatore. Por otra parte, el empresario señaló que la unión dentro del equipo se mantiene intacta, con el foco puesto en superar a Racing Bulls una vez que se reanude el campeonato.

Colapinto todavía no renovó su contrato para 2027.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Hungría 2026