Quién era la joven argentina que fue encontrada muerta en Punta del Este

El cuerpo de la adolescente fue encontrado en la zona de la parada 5 de la Playa Mansa.

Una joven argentina, de 18 años, fue encontrada muerta en Punta del Este. Identificada como Pepa Almendra Vergara di Benedetto, estaba desaparecida desde el lunes tras salir de su casa rumbo a la biblioteca, pero nunca regresó.

El cuerpo de la adolescente fue encontrado en la zona de la parada 5 de la Playa Mansa. Vivía en Córdoba y hace unos años se había mudado con su padre a Uruguay, según precisó Montevideo Portal. Su familia y autoridades la buscaban de manera desesperada.

La Policía departamental había logrado establecer el camino de la joven gracias a las cámaras del Ministerio del Interior. Durante el trayecto no se detectó "nada extraño", por lo que la primera hipótesis que barajaron los investigadores es que Vergara di Benedetto se habría ausentado por voluntad propia.

Pero tras el hallazgo del cuerpo, el caso pasó a ser investigado como suicidio, pero habrá que esperar los resultados de la autopsia. La familia describió a la joven como alguien que "amaba la vida".

¿Quién era Pepa Almendra Vergara di Benedetto?

La tía de la joven la describió como una “gurisa buena y simple”. También comentó que era una chica de "espíritu reservado", que prefería "guardar sus problemas" para sí misma, pero que al mismo tiempo irradiaba algo "difícil de explicar".

“Era de esa gente que vos nunca pensabas que fuera a hacerse algo malo a sí misma. Quería la vida, realmente la quería. Pero no sabemos qué pasó. No tenemos explicación en este momento”, expresó la familiar al medio citado.

La joven había nacido en Córdoba, donde vivió durante varios años junto a su madre y su abuela en la localidad de San Javier. Unos años después se instaló en el país vecino, donde construyó una nueva rutina cotidiana. Allí estudiaba y compartía su tiempo libre con amigos y llevaba una vida tranquila.

Pepa vestía un “suéter beige, pantalón jean claro, zapatillas celestes con negro y blanco” y llevaba un bolso floreado al momento de desaparecer, según indicaban los avisos de búsqueda. Para intentar dar con su paradero, rastrearon cámaras de seguridad públicas y privadas.

En las grabaciones, según la Policía, la joven parecía estar desorientada. “La Policía nos decía que en las imágenes parecía que estuviera delirando, pero a nosotros eso no nos cerraba”, relató la tía.

¿Qué pasó con la joven argentina desaparecida en Uruguay?

A partir del seguimiento de las cámaras, los investigadores reconstruyeron los últimos movimientos de la joven. El lunes por la noche estuvo en Maldonado y al día siguiente tomó un ómnibus hacia Punta del Este. El chofer la reconoció y aportó información a las autoridades.

Lo último que se supo es que la adolescente se encontraba en las inmediaciones del Hotel Enjoy —el antiguo Conrad—, a pocas cuadras de donde apareció su cuerpo. Según informaron medios locales, la joven había muerto unos pocos minutos antes de ser hallada