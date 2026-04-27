Un violento temporal de viento en Punta del Este terminó con el sacrificio de una orca y yates encallados 

Los vientos seguirán en Punta del Este. (Foto: redes sociales).

El intenso temporal de viento que azotó en las últimas horas a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores también se sintió con fuerza en la costa de Uruguay, especialmente en la zona del puerto de Punta del Este. En el balneario dos yates golpearon contra la costa y terminaron encallados tras romperse sus amarras, pero lo más grave fue que una orca quedó varada y debió ser sacrificada.

Ambas embarcaciones, de mediano porte y valor millonario, permanecieron este lunes por la mañana a metros del mirador La Glorieta, junto a la pasarela de madera que bordea el puerto, sin poder ser rescatadas. Por otro lado, el tradicional paseo peatonal sufrió destrozos por el impacto de los barcos tanto en las barandas como en la estructura de la escollera, por lo que se prohibió el paso de peatones.

El primer yate varado fue el Key Desire, en la tarde del domingo, y se encontraba sin tripulantes. Ya en la madrugada del lunes, el Faruhel se soltó de sus amarras y derivó sin control por la zona de la rambla hacia el mismo punto y colisionó con otra embarcación. Se espera que en las próximas horas mejoren las condiciones climáticas para poder sacar ambos barcos, mediante tierra y con una grúa.

La pérdida de una orca

El temporal de viento también afectó a una cría de orca en las cercanías de la Parada 1 de La Mansa, al ser imposible su rescate debió ser sacrificada. Desde la noche del domingo, guardavidas, agentes de Prefectura y rescatistas intentaron reintroducirla en aguas profundas, pero sin éxito tras varios intentos, ya que el animal -un macho de unos dos metros- volvía siempre a la orilla.

Ignacio Álvarez, el prefecto del puerto, explicó que la situación fue analizada en Montevideo por técnicos del Ministerio de Ambiente y especialistas de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Al mismo tiempo, veterinarios realizaron una evaluación del estado del cetáceo y extrajeron muestras para su análisis.

Tras conocerse los resultados, decidieron su sacrificio porque estaba enferma y tenía lastimada su aleta causal, fundamental para nadar y para desplazarse por el agua a velocidades de hasta 30 kilómetros por hora.

"Los especialistas de la Facultad de Veterinaria, actuando bajo criterios médicos, éticos, y con las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, han resuelto proceder a la eutanasia, priorizando el bienestar del animal", detallaron las autoridades del país vecino.

Cómo sigue la situación meteorológica en Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantuvo el alerta naranja en la zona de Punta del Este hasta el mediodía de este lunes debido a vientos muy fuertes y persistentes con rachas que podían alcanzar los 90 kilómetros por hora, informaron medios locales.

Estas condiciones generaron que haya un intenso oleaje y una fuerte marejada. Además del encallamiento de los barcos y el sacrificio de la orca, el temporal también provocó la caída de árboles en el ex Camino Marítimo, en la zona del Club Punta Del Este en Beverly Hills y la Parada 17 de Playa Mansa, además de San Rafael, Rincón del Indio y El Cortijo.

Mauricio Souza, coordinador de Emergencias Departamentales de Maldonado, explicó también que se registraron voladuras de chapas y carteles, y que siguen trabajando en reclamos por columnas y tendido eléctrico dañado.