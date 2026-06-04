Una joven se burló en vivo de Eduardo Feinmann.

Este miércoles 3 de mayo tuvo lugar una nueva marcha anual del Ni Una Menos, que se efectúa desde hace una década para visibilizar el reclamo de miles de familias que sufren la pérdida de una de los suyos debido a un femicidio. Desde luego, la manifestación de este 2026 quedó marcada por lo que pasó hace pocos días con Agostina Vega, la joven de 14 años que fue violada y asesinada en la periferia de la Ciudad de Córdoba.

Un evento de tales cualidades tuvo gran repercusión en los medios de comunicación, incluyendo el programa que Eduardo Feinmann conduce en A24. El reconocido periodista habló con diferentes mujeres que se congregaron en las inmediaciones del Congreso, sin esperar que una de ellas se burlara de él al aire.

El pedido de justicia por Agostina Vega fue lo que primó en la marcha del Ni Una Menos de este año.

Se burlaron de Eduardo Feinmann al aire

En determinado momento, Feinmann le consultó a la muchacha si también marchó por la violación de la sobrina de José Alperovich, buscando deslegitimar la movilización al desnudar partidarismo alguno. "Obviamente Eduardo, ¿cómo no voy a marchar por una violación?", respondió ella, quien dejó en claro que "no cambia nada" si el victimario de Agostina Vega era empleado público, ya que sigue siendo "un varón, nos matan varones todos los días".

Ni bien terminó de decir esto, prosiguió burlona: "Igual, lo banco a Feinmann porque le está dando visibilidad a los chicos cuando toman los colegios. Grande Feinmann, si hay alguien que visibiliza la causa sos vos, así que se agradece". "Totalmente, el único que le da el micrófono", se jactó el trabajador de prensa.

"Crecí viéndote, te sigue viendo mi vieja, aunque no te soporto. Pero te banco porque le das visibilidad", continuó la chica, mientras Feinmann sonreía y miraba a sus costados, sin entender si lo estaban elogiando o lo estaban humillando. "Me parece bárbaro", deslizó riendo. "Sos gracioso", concluyó la entrevistada.