El Gobierno reorganizó el área de comunicación tras la renuncia de Adorni

Luego de la renuncia de Manuel Adorni, el Gobierno modificó la estructura de la comunicación oficial mediante un decreto firmado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente Javier Milei, que reasigna áreas y recursos entre la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, otorgándole más funciones a esta última.

De acuerdo con lo publicado este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comunicación y Medios incorporó cuatro subsecretarías: Coordinación Administrativa y Legal, Prensa y Actos de Gobierno, Comunicación y Medios Públicos, y Análisis y Planificación de Gobierno, esta última transferida desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete.

También pasó a su órbita la Dirección de Dictámenes de Comunicación y Prensa, hasta ahora dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Jefatura de Gabinete. A su vez, la Subsecretaría legal tendrá intervención “como enlace de acceso a la información pública”.

En paralelo, el Gobierno oficializó el nombramiento de Alexia Carolina Sagemuller como titular de la Unidad de Gabinete de Asesores de esa misma Secretaría de Vocería Presidencial que encabeza Adrian Ravier. De este modo, el Gobierno refuerza el esquema implementado a partir de la salida de Adorni, cuando traspasó el área de comunicación de la Jefatura de Gabinete a la Presidencia de la Nación, es decir, directamente bajo la órbita de Milei.

A diferencia de Adorni, que era del riñón de Karina Milei, Santilli fue nombrado como jefe de Gabinete por consenso entre las diferentes líneas del Gobierno, con el aval del propio Javier Milei pero también de Karina y de Santiago Caputo.

Lo mismo ocurrió con los nombramientos tanto del vocero presidencial Adrian Ravier como del secretario de Comunicación y Medios Fabián Fernández, que, al depender directamente de Javier Milei, también fueron excluidos del área de influencia directa de la secretaria General de la Presidencia.

El Gobierno confirmó que mantiene la custodia para Manuel Adorni

La semana pasada, el Gobierno admitió que no realizará una auditoría interna en Casa Rosada para investigar las posibles irregularidades en los gastos de Manuel Adorni, sospechado de enriquecimiento ilícito. Además, admitió que el exjefe de Gabinete seguirá teniendo custodia oficial pese a haber renunciado a su cargo.

Así lo confirmó el vocero presidencial, Adrian Ravier, este martes en su segunda conferencia de prensa en Casa Rosada. "Por motivos de seguridad por ahora se mantiene", reveló ante una pregunta de la prensa acerca de si Adorni seguirá teniendo custodia.

Al mismo tiempo, Adrian Ravier negó que la administración libertaria haya impulsado una auditoria interna para investigar las compras realizadas por los empleados de la Jefatura de Gabinete en nombre del exfuncionario.

"Él tema está en la justicia. Estas personas debe que declarar ante la justicia. No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia que interrogará y evaluará", sentenció Ravier frente a la misma consulta.

Al contrario, dos semanas atrás el propio Ravier había respondido afirmativamente acerca de si se iniciaría una investigación interna por los gastos de Adorni: "Sí, por supuesto. Estamos apenas llegando, pero por supuesto todas estas cosas se están evaluando, analizando y demás”, dijo en la que fue su primera conferencia de prensa.