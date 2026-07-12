Se viene una nueva edición de la Feria de Editorial Común

Como una previa a las vacaciones invernales de julio y una buena oportunidad para combatir el frío con una buena lectura, este domingo, la feria de Editorial Común ofrecerá un espacio familiar repleto de actividades y a pura historieta.

Entre otras actividades, el evento contará con la exposición de originales de Liniers, charlas con autores y firmas, venta de libros y merchandising, recepción de proyectos para libros infantiles y novelas gráficas en general, beneficios exclusivos, un espacio taller para crear tu propia Olga (el reconocido personaje de Liniers), un juego para crear una historia en vivo entre todos los asistentes y autores, sorteos y muchas más sorpresas.

Con El Destape Web, tuvimos la oportunidad de conversar con Paula Solanet, coordinadora y comunicadora en el sello Común y a cargo de la organización del evento, quien nos contó todo sobre el evento de este lunes en el marco de la propuesta de la editorial apuntada principalmente al público juvenil e infantil. Puesto que objetivo del sello es dar a conocer tanto autores argentinos como extranjeros dentro del género de la novela gráfica, ¨queremos que nuestros libros promuevan el disfrute, que los inviten a conocer mundos y personajes inesperados, y que los estimulen a seguir leyendo siempre¨, señaló Solanet.

Según nos comentó, la idea de hacer la feria surgió en 2025, con el propósito de que los lectores de los libros de la editorial pudieran encontrar todos sus ¨títulos en un solo lugar, con el plus de poder conocer a varios autores¨. En esta oportunidad, además de contar con la presencia del mismísimo Liniers, uno de los fundadores del sello, quien presentará su nuevo trabajo ´Una Torta Siempre Importa´ para lectores de +5 años, también participará Dolo Ockeki quien dará una charla con firma de ejemplares de ´Te Trajimos un Amigo, Mishu´, contaremos con la presencia de Jano Seitún y de un show asociado a los dos tomos de la serie de ´Los Finnegan´ publicados hasta ahora, y con Nico Castelo y Mica Lupo, quienes firmarán ejemplares de ´El Rugido de la Catalina´.

La participación de Seitún en particular, probablemente se lleve toda las miradas y oídos de los más chiquitos, ya que, además de involucrar mucho arte gráfico e historias super tiernas que apuntan al público infantil a modo de una fábula que incluye a un oso, tendrá una parte musical. El trabajo del autor tiene la originalidad de contar con temas musicales compuestos especialmente para cada historia que, de hecho, aparecen al final de cada libro, tanto para escuchar como sus tablaturas para aprender a tocar. La propuesta alternativa y original de la obra, se verá reflejada en un espectáculo en vivo con proyecciones de ilustraciones de los libros publicados hasta ahora. ¨Jano, además de escritor, es músico, y eso se nota mucho en el ritmo de las historias y en la importancia que tiene la música para los personajes¨, comentó Solanet.

¿De qué se trata ´Los Finnegan´? De dos hermanos músicos que conocen a un sorprendente oso que parece ser justo lo que necesitan para triunfar en el mundo del espectáculo.

Un poco sobre La Editorial Común

Abierta por Liniers junto a su mujer Angie del Campo en el año 2011, cuando aún residían en Argentina, según nos comentó Paula, Común es una editorial independiente cuyo objetivo es acercar la lectura a los más chicos y a las familias mediante ¨historias y recursos con una fuerte identidad visual¨. ¨Nuestra especialidad son los libros infantiles en formato de cómic y novela gráfica, con propuestas que entretienen y despiertan la imaginación, pero que, al mismo tiempo, invitan a reflexionar¨, señaló Solanet.

Para Paula, Común ¨es como una gran familia en donde todos aportamos nuestro granito de arena y nos ayudamos para que todo salga de la mejor manera posible¨. La familia, se ve reflejada en la misma organización de la feria, puesto que la acompañan Juana Torino, editora de Común, Valentina Seoane, diseñadora y clave en este proceso de armado; y Giselle Zungri y Drana Cámara con quien Solanet comparte la coordinación general del sello.

La editorial es mucho más que la obra Liniers y los trabajos junto s su esposa. Además de tener un catálogo super amplio y variado, además de Los Finnegan de Seitún, actualmente hay varias series producción como Amuleto de Kazu Kibuishi, gran historia fantástica dividida en 9 libros para chicos a partir de los 8 años.

Si te gusta la historieta, no te pierdas la Feria de la Editorial Común, una propuesta perfecta para encontrarse y escaparle al frío.