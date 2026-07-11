Dónde ver a Argentina hoy: cinco bares con pantalla gigante para alentar a la Selección.

Cuando juega la Selección, el ritual va mucho más allá de prender la televisión. Hay quienes prefieren compartir los 90 minutos con otros hinchas, cantar cada gol y sufrir cada jugada en un bar donde el fútbol se vive como una fiesta. Para el partido de este sábado entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, estos son cinco lugares de la Ciudad de Buenos Aires que cuentan con pantallas gigantes y estarán abiertos para seguir el encuentro. Se recomienda reservar con anticipación, ya que suelen completar su capacidad en partidos decisivos.

Cinco bares con pantalla gigante para ver Argentina vs. Suiza

1. Locos por el Fútbol, el clásico para vivir cada partido

Ubicado sobre la avenida Las Heras, es uno de los bares temáticos de fútbol más conocidos de la ciudad. Su gran pantalla y el ambiente completamente futbolero lo convierten en una de las primeras opciones para quienes buscan una experiencia similar a la de una cancha.

Además de transmitir partidos de ligas nacionales e internacionales, ofrece una carta con pizzas, hamburguesas, choripanes, papas y una amplia variedad de cervezas y tragos. Durante el Mundial suele ser uno de los puntos de encuentro preferidos por hinchas argentinos y turistas.

2. Triumph Bar, una opción ideal en pleno centro

A pocos metros del Obelisco, Triumph Sports Bar es una alternativa perfecta para quienes trabajan o salen por el microcentro. Cuenta con varias pantallas gigantes, cerveza tirada y mesas tanto en el interior como al aire libre.

Su ubicación estratégica hace que, después del partido, muchos hinchas continúen los festejos por la zona si Argentina consigue la clasificación.

3. Temple Bar del Paseo La Plaza

Sobre la avenida Corrientes, Temple se transforma en un verdadero punto de reunión cada vez que juega la Selección. Sus pantallas gigantes, el amplio espacio y la oferta de hamburguesas, pizzas y cerveza artesanal lo convierten en una de las propuestas más convocantes del centro porteño.

El propio Paseo La Plaza adaptó la programación de algunos espectáculos para que el público pueda seguir el encuentro de Argentina, reflejando la expectativa que genera el partido.

4. Sullivan's, un clásico de Palermo

Este tradicional pub irlandés de Palermo Soho combina el espíritu de un bar europeo con la pasión futbolera argentina. Cada vez que hay un partido importante instala una gran pantalla para que locales y turistas vivan el encuentro en un ambiente muy animado.

Su carta de cervezas y la gastronomía típica de pub lo convierten en una excelente opción para quienes buscan una salida distinta.

5. BetWarrior Sport Bar, el gigante de las pantallas

Dentro del Hipódromo de Palermo funciona uno de los sports bars más grandes de Latinoamérica. El lugar cuenta con múltiples pantallas gigantes y está especialmente pensado para seguir eventos deportivos en vivo.

Con capacidad para cientos de personas, servicio gastronómico y una ambientación completamente deportiva, es una de las mejores alternativas para quienes quieren vivir el partido en una verdadera experiencia de estadio.

Recomendación para no quedarse sin lugar

Como Argentina disputa un partido decisivo del Mundial, la mayoría de estos bares espera una alta concurrencia. Llegar con tiempo o reservar previamente puede marcar la diferencia entre conseguir una mesa o tener que seguir el encuentro de pie.

Para quienes prefieran una propuesta gratuita, la Ciudad también mantiene el Fan Fest con pantalla gigante en Plaza Seeber y actividades durante toda la jornada, además de otro punto de encuentro en Parque Los Andes.