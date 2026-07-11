Dónde juega Harry Kane, figura de Inglaterra en el Mundial 2026

Harry Kane.

Harry Kane volvió a demostrar por qué es uno de los mejores delanteros del fútbol mundial. Con cinco goles en el Mundial 2026, el capitán de Inglaterra lidera el ataque de los Tres Leones y se convirtió en una de las principales figuras de una selección que sueña con volver a conquistar la Copa del Mundo después de casi seis décadas.

El equipo inglés enfrentará este sábado a Noruega por los cuartos de final y buena parte de sus esperanzas pasan por el presente del goleador. Hasta el momento, Inglaterra convirtió ocho tantos en el torneo y Kane participó con más de la mitad de ellos, una muestra de la influencia que mantiene a sus 32 años.

Dónde juega Harry Kane en 2026

Harry Kane juega en la actualidad en el Bayern Múnich, uno de los clubes más importantes de Alemania y de Europa. El delantero llegó al conjunto bávaro en 2023, luego de pasar prácticamente toda su carrera en el Tottenham Hotspur, el club donde se formó y es uno de los máximos ídolos de su historia.

Su desembarco en la Bundesliga respondió a un objetivo claro: competir por títulos. Después de más de una década en Tottenham, donde acumuló récords goleadores, finales y reconocimientos individuales, pero sin conseguir consagraciones, Kane decidió iniciar una nueva etapa en el fútbol alemán.

Con el Bayern mantuvo la misma eficacia goleadora que lo caracterizó en Inglaterra y finalmente pudo comenzar a levantar trofeos, algo que se le había negado durante gran parte de su carrera.

La carrera de Harry Kane antes de llegar al Bayern Múnich

Nacido en Londres el 28 de julio de 1993, Harry Kane surgió de las divisiones inferiores del Tottenham Hotspur.Antes de consolidarse en el primer equipo atravesó varias cesiones en clubes ingleses como Leyton Orient, Millwall, Norwich City y Leicester City, experiencias que le permitieron ganar continuidad antes de convertirse en el delantero titular de los Spurs.

La explosión llegó en la temporada 2014-2015, cuando se adueñó del puesto y comenzó una racha goleadora que lo llevó a transformarse en uno de los atacantes más temidos de la Premier League.

Harry Kane.

Durante su etapa en Tottenham fue máximo goleador de la liga inglesa en tres oportunidades y estableció un récord histórico con 280 goles en 435 partidos oficiales, convirtiéndose en el máximo artillero de la institución londinense.

Además, disputó la final de la UEFA Champions League en 2019, aunque el equipo cayó frente al Liverpool y volvió a quedarse con las manos vacías.

Harry Kane, el líder de Inglaterra en el Mundial 2026

Con la selección inglesa, Kane también construyó una carrera histórica. Debutó con el combinado mayor en 2015 luego de recorrer todas las categorías juveniles y desde entonces se transformó en el capitán y máximo goleador histórico de Inglaterra.

Su actuación más recordada llegó en el Mundial de Rusia 2018, donde terminó como máximo anotador del torneo y ganó la Bota de Oro.

Ahora, en el Mundial 2026, volvió a ser determinante. Inglaterra avanzó a los cuartos de final tras vencer 2-1 a la República Democrática del Congo por un doblete suyo que dio vuelta el resultado en los minutos finales.

Con cinco goles en la actual Copa del Mundo, Kane se ubica a solo dos tantos de los máximos artilleros del torneo, Lionel Messi y Kylian Mbappé. Si mantiene su nivel, no solo buscará llevar a Inglaterra a una nueva final, sino también volver a pelear por el premio al máximo goleador del Mundial.

El duelo frente a Noruega marcará un nuevo examen para el histórico delantero, que sigue siendo la principal carta ofensiva de Inglaterra y uno de los futbolistas más decisivos del fútbol internacional.