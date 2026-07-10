Vacaciones de invierno: cuánto cuesta una salida familiar en plena crisis

Las vacaciones de invierno volverán a poner a prueba el bolsillo de las familias argentinas. En un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de una profunda crisis de consumo, organizar una salida recreativa demanda un presupuesto cada vez mayor. Ir al cine, cenar afuera o disfrutar de un parque temático implica desembolsos que obligan a planificar con anticipación y buscar descuentos para no resignar el tiempo de ocio.

Una salida al cine ya supera los $ 156.000 para una familia

Una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesita al menos $ 156.600 para disfrutar de una salida clásica al cine con cena en un local de comida rápida, de acuerdo con un relevamiento realizado por la consultora Focus Market.

El gasto se distribuye entre $ 71.200 para cuatro entradas de cine, $ 45.000 por un combo familiar de pochoclos, bebidas y golosinas y $ 40.400 para una cena de comida rápida.

El informe señala que este tipo de salida aumentó 23% respecto de las vacaciones de invierno de 2025, cuando el mismo plan demandaba $ 94.700.

Parques, teatro y espectáculos: las alternativas también exigen un presupuesto elevado

Las opciones de entretenimiento fuera del cine tampoco escapan al incremento de los costos. Pasar un día en un parque de diversiones tiene un valor desde $ 25.000 por persona, aunque existen promociones para compras anticipadas por internet. En el caso del Bioparque, las entradas para adultos residentes cuestan $ 52.800, mientras que los niños de entre 3 y 10 años pagan $ 44.890.

Entre los espectáculos más convocantes de la temporada también aparecen propuestas con precios elevados. Las funciones de Disney On Ice tienen entradas que oscilan entre $ 110.000 y $ 200.000, mientras que las experiencias inmersivas de realidad virtual rondan entre $ 40.000 y $ 50.000, con paquetes familiares cercanos a los $ 120.000.

Por su parte, visitar la Exposición Rural también representa un gasto considerable: la entrada individual online cuesta $ 16.500, aunque existe un paquete promocional de cuatro entradas por el valor de tres que asciende a $ 49.500.

En cuanto al teatro, las entradas parten desde $ 20.000, aunque el precio final depende de la obra, la ubicación elegida y, en muchos casos, de los cargos adicionales por servicio aplicados por las plataformas de venta.

Familias que comparan precios y buscan promociones

El relevamiento destacó un cambio en los hábitos de consumo durante las vacaciones de invierno. Frente a la pérdida de poder adquisitivo, las familias priorizan la planificación y analizan cuidadosamente cada gasto antes de decidir una salida.

Según explicó Damián Di Pace, director de la consultora, los consumidores comparan precios, aprovechan descuentos bancarios, promociones de billeteras virtuales y paquetes promocionales con el objetivo de reducir el impacto sobre sus ingresos. La tendencia ya no pasa por dejar de salir, sino por maximizar el rendimiento del presupuesto disponible.

Las actividades gratuitas ganan protagonismo

En este escenario, las propuestas sin costo organizadas por municipios, museos, centros culturales y librerías adquieren un papel cada vez más relevante.

Talleres, espectáculos, visitas guiadas y actividades recreativas gratuitas aparecen como una alternativa para que las familias puedan disfrutar de las vacaciones de invierno sin afrontar gastos elevados. Este tipo de iniciativas responde a una demanda creciente de hogares que buscan cuidar sus salarios sin resignar espacios de recreación y acceso a la cultura.