Vacaciones en Formosa: la Reserva Guaycolec abre sus puertas con entrada gratuita durante el invierno

La Reserva Guaycolec volverá a abrir sus puertas durante las vacaciones de invierno con una propuesta gratuita para vecinos y turistas que deseen disfrutar de la naturaleza y conocer la biodiversidad de Formosa. El predio podrá visitarse con entrada libre y gratuita en distintos días del receso escolar, en el horario de 9 a 16.

La primera etapa de apertura será los días jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio. Luego, el espacio volverá a recibir visitantes el jueves 16, viernes 17, sábado 18 y domingo 19, mientras que la última tanda será los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26, siempre en el mismo horario.

Ubicada a pocos minutos de la ciudad de Formosa, la Reserva Guaycolec es uno de los principales espacios de educación ambiental de la provincia. A través de sus senderos y recorridos, permite conocer de cerca la flora y la fauna autóctonas, promoviendo el cuidado del ambiente y la conservación de la biodiversidad.

Desde la administración del predio recordaron que no está permitido el ingreso con mascotas y señalaron que, en caso de lluvia, la reserva permanecerá cerrada para resguardar la seguridad de los visitantes y proteger el entorno natural.

La propuesta está dirigida a toda la comunidad y busca ofrecer una alternativa recreativa y educativa durante las vacaciones de invierno, fomentando el contacto con la naturaleza y el aprendizaje sobre los ecosistemas que caracterizan a la provincia.

Vacaciones en Formosa

Entre las propuestas más convocantes se encuentran el Gran Cine Teatro Italia y Cines Avenida, que durante las vacaciones de invierno renuevan su cartelera con estrenos infantiles y funciones familiares distribuidas en distintos horarios.

Para quienes buscan una experiencia diferente, Game Zone ofrece videojuegos y máquinas recreativas en un espacio pensado para chicos, adolescentes y adultos que quieran compartir una jornada de entretenimiento.

Las vacaciones de invierno representan uno de los períodos de mayor actividad para el sector del entretenimiento infantil en Formosa. Durante estas semanas, los cines amplían su oferta de funciones, las salas de videojuegos reciben una mayor cantidad de visitantes y los espacios recreativos suelen incorporar promociones y actividades especiales para las familias.

Antes de asistir, se recomienda consultar las redes sociales o los canales oficiales de cada establecimiento para conocer los horarios de funcionamiento, las promociones vigentes y los valores actualizados de las entradas, ya que pueden variar según el día y la actividad ofrecida.