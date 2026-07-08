La pitón birmana es originaria del sudeste asiático y no tiene depredadores naturales.

A fines de junio, un grupo de especialistas de la Universidad de Florida realizó un operativo clave en los Everglades para frenar la expansión de la pitón birmana, una serpiente invasora que afecta gravemente el ecosistema local. El equipo extrajo una puesta de huevos de esta especie en una zona cercana a Weston, en el sur de Florida, con el doble objetivo de evitar la eclosión y obtener datos valiosos sobre su comportamiento reproductivo.

La acción contó con la participación de científicos del programa Croc Docs y del South Florida Water Management District, quienes utilizaron un rastreador GPS implantado en la hembra para localizar con precisión el nido, que estaba oculto entre la vegetación densa. Este método, implementado desde 2022, revolucionó la forma en que se monitorean y controlan estas serpientes en áreas inaccesibles.

Brandon Welty, biólogo y coordinador de investigaciones sobre especies invasoras, explicó que “el nido no se distinguía entre la vegetación, pero el dispositivo permitió al equipo llegar justo al sitio necesario”. La expedición incluyó a Jenna Cole y a su pasante Sophia Buller, quienes enfrentaron un terreno difícil sin senderos, guiándose únicamente por las coordenadas del rastreador.

Tras encontrar el nido, extrajeron la puesta para su análisis en laboratorio y su posterior eliminación, evitando así que se incremente la población de pitones. Welty detalló que “el seguimiento nos permite saber cuándo una hembra llega al sitio y estimar con precisión cuándo depositó los huevos. Retiramos la puesta antes de que eclosione y así obtenemos datos ambientales y reproductivos que ayudan a entender las condiciones que favorecen la expansión de la especie”.

Originaria del sudeste asiático, la pitón birmana alteró la cadena alimentaria de los Everglades debido a su rápida reproducción y a la falta de depredadores naturales, lo que facilitó su proliferación durante décadas. El trabajo de campo busca detener esta amenaza y aportar información para diseñar políticas públicas que protejan la reserva natural.

Tecnología GPS para localizar nidos invisibles

Eric Suarez, coordinador del programa Croc Docs, señaló que la captura manual sigue siendo la técnica más eficaz para retirar estos reptiles, y destacó que el uso de rastreadores y el análisis ambiental permiten mejorar las estrategias de control implementadas por cazadores y agencias gubernamentales.

El rastreador GPS permitió localizar el nido entre la vegetación densa.

Además de extraer los huevos, el equipo tomó muestras de sangre de la hembra para investigar la presencia de microplásticos en estos reptiles, una línea de estudio que podría revelar impactos ambientales adicionales. Gracias al rastreo, también se pueden observar patrones de apareamiento y desplazamiento que son esenciales para anticipar la expansión de la especie invasora.

Durante la revisión, Welty advirtió que uno de los puntos de sutura del rastreador se soltó, pero decidió no intervenir para no afectar a la serpiente, que estaba debilitada tras la incubación: “Están deshidratadas y con el sistema inmunitario debilitado, así que preferimos dejarla y que cicatrice por sí sola”. La hembra fue liberada luego del retiro de los huevos, sin que se contemple su sacrificio.

Este operativo tuvo dos objetivos claros: impedir la aparición de nuevos ejemplares y generar información que permita diseñar estrategias ambientales más efectivas para controlar esta plaga. El análisis de los huevos y las condiciones del nido ayudará a identificar los factores que favorecen la reproducción y supervivencia de la pitón birmana.

Desde 2022, el programa Croc Docs ha perfeccionado el uso de rastreadores y técnicas de captura, consolidando estas herramientas como fundamentales en la lucha contra esta especie invasora, considerada una de las más problemáticas para Florida. La extracción de esta puesta representa un paso concreto para frenar el aumento de pitones en los Everglades, un ecosistema emblemático de Estados Unidos.