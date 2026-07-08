El Mundial 2026 ya ingresó en su etapa decisiva, pero el protagonismo no quedó únicamente dentro del campo de juego. En las últimas horas, una discusión histórica volvió a instalarse en el centro de la escena luego de un encendido intercambio entre Iker Casillas y Jorge Valdano. El exarquero español intentó poner por encima el fútbol de Europa despreciando al de Sudamérica, pero el campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 respondió con una defensa apasionada del legado sudamericano y dando una clase de historia magistral.

El cruce se produjo durante el programa Los Protagonistas, de TV Azteca, cuando ambos analizaban el cuadro de cuartos de final. Con la Selección Argentina como único representante de Sudamérica y Marruecos como el único sobreviviente africano, seis equipos europeos continúan en carrera por el título. Ese contexto fue el disparador para una discusión que trascendió el Mundial y reabrió una rivalidad histórica entre dos escuelas futbolísticas.

La frase de Iker Casillas que abrió la polémica y la respuesta de Valdano

Todo comenzó cuando Casillas analizó el presente del torneo y remarcó el predominio europeo entre los ocho mejores seleccionados. "El nivel está en Europa. Si quedan eliminadas Argentina y Colombia, al final todos los que siguen son europeos", afirmó el exarquero del Real Madrid y campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.

La declaración no tardó en generar repercusiones y encontró una respuesta inmediata de Valdano, quien apeló al peso de la historia para defender al fútbol sudamericano.

Lejos de entrar en una discusión agresiva, Valdano eligió responder con su característica honestidad intelectual y recordó a algunos de los máximos ídolos que dio el continente. "Nosotros tenemos a Alfredo Di Stéfano, Pelé, Diego Maradona y Lionel Messi. Incluso hicimos un lugar para Johan Cruyff porque alguno de Europa había que poner", lanzó entre sonrisas, despertando las risas del estudio.

El comentario fue celebrado por buena parte del público y rápidamente comenzó a multiplicarse en las redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la forma en que el exfutbolista argentino defendió la historia del fútbol sudamericano.

El exguardameta español no dejó pasar la chicana y contestó enumerando varias de las máximas figuras que dio el Viejo Continente. Entre los nombres mencionó a Michel Platini, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, Ferenc Puskás y Paco Gento, intentando demostrar que Europa también construyó una galería de futbolistas irrepetibles.

Sin embargo, Valdano volvió a tomar la palabra y sostuvo que Sudamérica todavía tenía argumentos de sobra para sostener su postura. "Nosotros también tenemos unas veinte figuras más en ese segundo escalón", respondió con seguridad, reafirmando la riqueza histórica del fútbol del continente.

La apuesta entre Casillas y Valdano por la Selección Argentina

Más allá de la discusión, ambos dejaron en claro el respeto que existe entre ellos y compartieron un momento distendido que sorprendió a todos. Casillas reveló que ambos realizaron una apuesta sobre el desenlace del Mundial 2026. "Tengo una apuesta con Jorge. Si Argentina no sale campeón, él pierde y paga una cena para todo el equipo", contó el español entre risas.

Valdano, convencido del potencial del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, aceptó el desafío sin titubear. "Yo siempre apuesto por el ganador", respondió, dejando en evidencia que confía plenamente en que la Albiceleste volverá a levantar la Copa del Mundo.