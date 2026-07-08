La Selección Argentina volvió a Kansas, se entrena a la tarde y espera por Cuti Romero ante Suiza

La Selección Argentina volvió a Kansas y ya prepara el duelo con Suiza (foto: AFA).

La Selección Argentina ya dejó atrás el gran desahogo que significó el pase milagroso a los cuartos de final del Mundial 2026, con la histórica remontada por 3-2 frente a Egipto en los octavos. Ahora se viene Suiza, que eliminó por penales a Colombia y será el próximo rival el sábado 11 de julio desde las 22 de Argentina en el estadio de Kansas City, Estados Unidos.

Por lo tanto, la delegación nacional debió trasladarse unos 1200 kilómetros (casi dos horas de viaje en avión en un vuelo chárter) desde Atlanta para regresar a la "vieja" concentración en Kansas, donde pasó sus primeros días en esta Copa del Mundo. El plantel dirigido por Lionel Scaloni descansará este miércoles 8 por la mañana en el hotel, ubicado a unos 20 minutos en micro del predio de entrenamiento.

La Selección Argentina volvió a Kansas y ya prepara el duelo con Suiza (foto: AFA).

Ya por la tarde, habrá una práctica liviana con trabajos regenerativos para aquellos futbolistas que hayan jugado más de 30 minutos ante los africanos. Para el resto, los ejercicios serán más intensos. Los entrenamientos del jueves y del viernes se llevarán a cabo en el mismo sitio. El jueves por la noche será el turno del asado de siempre en la cena, 48 horas antes de cada compromiso. En tanto, el viernes Scaloni brindará su habitual conferencia de prensa previa a los partidos.

Cristian "Cuti" Romero, la principal preocupación de la Selección Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026

Las luces de alerta se encendieron por el central de Tottenham, quien pidió el cambio sobre el final contra Egipto por una molestia. El ex Belgrano llegó con lo justo a esta Copa del Mundo y las dolencias lo acompañaron durante todo el torneo, ya que por ejemplo no pudo estar ante Jordania en la tercera presentación. Los 120 minutos con mucho calor frente a Cabo Verde y ahora los 90 contra los egipcios hicieron mella nuevamente en el físico del defensor.

Con el transcurrir de las horas, desde el cuerpo médico constatarán qué le sucedió ahora a uno de los mejores zagueros de la historia del Seleccionado nacional. La incógnita pasa por conocer si solamente se trató del cansancio lógico y la fatiga muscular o si hubo una lesión, que de ser grave prácticamente lo sacaría del certamen. De no estar el "Cuti" Romero ante Suiza, lo reemplazará el subcapitán Nicolás Otamendi y, en principio, sería el único cambio en la formación para afrontar los cuartos de final.

Gonzalo Montiel, el único a cuidarse con las tarjetas

El lateral derecho de River es el único jugador que tendrá que cuidarse porque acarrea una amonestación y, si vuelve a recibir una amarilla, deberá cumplir un encuentro de suspensión. Luego, en el caso de avanzar, se "limpiarán" las tarjetas acumuladas a partir de las semifinales.

Cuándo juega Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro será el sábado 11 de julio desde las 22 de Argentina en Kansas, Estados Unidos. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow.