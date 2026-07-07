Personalidad y fuego sagrado, los ingredientes para la histórica remontada de la Selección

La Selección Argentina perdía 2-0 con Egipto en el Mundial 2026, pero reaccionó a tiempo y firmó una remontada épica para meterse en cuartos de final.

La Selección Argentina estuvo al borde del abismo en Atlanta, pero reaccionó a tiempo y escribió una de las remontadas más impactantes del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni caía 2-0 ante Egipto en los octavos de final, mostraba problemas ya vistos frente a Cabo Verde y parecía despedirse del torneo. Sin embargo, encontró respuestas desde el carácter, arriesgó a la altura de su jerarquía, cambió nombres y terminó dándolo vuelta por 3-2 en un final inolvidable.

Los primeros 30 minutos del primer tiempo, Argentina dio buenas señales, con desbordes y una mejor circulación que tuvieron como consecuencia situaciones claras. Sin embargo, desde allí y durante la siguiente hora de juego, todo comenzó a cambiar. El equipo de Lionel Scaloni empezó a parecerse a una versión parecida a la que había dejado señales de alarma en 16avos: poca sorpresa, circulación lenta, dificultades para romper líneas, sin desequilibrio en el mano a mano y una dependencia casi absoluta de Lionel Messi para generar fútbol. Del otro lado, Egipto leyó rápido el partido, se plantó con personalidad y golpeó cuando pudo.

El primer impacto llegó temprano, cuando Yasser Ibrahim abrió el marcador a los 15 tras una jugada preparada desde un córner y un cabezazo que desacomodó a Emiliano “Dibu” Martínez. Argentina intentó responder de inmediato y tuvo una oportunidad ideal para empatarlo, pero Mostafa Shobeir le atajó el penal a Messi. Esa acción condicionó el clima del partido: la Selección Argentina quedó golpeada desde lo emocional y, aunque tuvo algunas situaciones con Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, no consiguió romper la resistencia del arquero egipcio.

Con el paso de los minutos, el dominio argentino se hizo más territorial que futbolístico. El equipo tuvo la pelota, pero le faltó profundidad. No encontró desborde por las bandas, le costó ganar duelos individuales y quedó atrapado en un ritmo que favorecía a Egipto. Lo más inquietante fue que, incluso cuando controló el balón, no logró trasladar ese control al área rival, una situación que padeció en Miami el pasado sábado.

Scaloni decidió sostener el plan en el inicio del complemento y no tocó el equipo. La apuesta era que, con más espacios, Argentina pudiera empezar a encontrar ventajas, pero ocurrió lo contrario. El conjunto "Albiceleste" era un mezcla de nervios y previsibilidad, empezó a jugar con apuro, como si el peso del resultado y del contexto lo empujara a equivocarse más de la cuenta.

Egipto entendió que tenía una oportunidad histórica. Primero avisó con una jugada que terminó en gol de Mostafa Ziko, pero el VAR anuló la acción por una infracción previa sobre Lisandro Martínez. La advertencia, lejos de despertar a Argentina, la dejó todavía más aturdida. A los 67 minutos, Ziko volvió a aparecer y esta vez sí convirtió el 2-0 con un golazo que dejó al campeón del mundo contra las cuerdas.

Hasta ese momento, el partido parecía resuelto. Argentina no tenía claridad, Egipto se defendía con orden y el reloj jugaba a favor de los africanos. El equipo de Scaloni, además, no encontraba soluciones desde el banco para modificar la estructura de un partido que se le iba de las manos. Mirar las opciones y no encontar un jugador que pueda gambetear y abrir una defensa, a esta altura, es un llamado de atención en una competencia que no perdona errores.

Qué cambió la Selección Argentina para dar vuelta el partido ante Egipto

La remontada, paradójicamente, empezó cuando Argentina dejó de buscar un partido ideal y entendió que debía jugar el partido posible. Ese cambio no fue solamente táctico: fue anímico, emocional y también simbólico. Scaloni adelantó definitivamente al equipo, cargó el área con más futbolistas y transformó la posesión estéril en una presión constante sobre el fondo egipcio.

La entrada de Lautaro Martínez y Nicolás González fue clave para modificar el escenario. Con más presencia ofensiva, Julián Álvarez dejó de quedar tan aislado, Messi se retrasó unos metros para participar como lanzador y Argentina empezó a atacar con más gente. Ya no había tanto espacio para la elaboración fina: la prioridad pasó a ser llenar el área, empujar a Egipto contra su arco y sostener el asedio.

El descuento de Cristian “Cuti” Romero, a los 79 minutos, fue el primer gran quiebre del encuentro. Llegó tras un centro desde la derecha y un cabezazo que resumió el nuevo espíritu del equipo: menos prolijidad, más decisión. Ese 1-2 no solo acortó distancias en el resultado; también modificó por completo el clima del partido. Argentina recuperó energía, la gente empujó desde las tribunas y Egipto empezó a sentir el peso de una historia que se le venía encima.

A partir de ahí, la Selección Argentina cambió el eje del encuentro. Ya no importaba tanto el funcionamiento fino ni la circulación elegante. Importaba la convicción. Importaba sostener la presión y atacar una y otra vez. El empate llegó apenas cuatro minutos después, tras un rebote en el área que Lisandro Martínez logró bajar y Messi aprovechó con un zurdazo letal desde la puerta del área chica. Fue el 2-2, pero también la confirmación de que el partido había cambiado de dueño.

Si hay una palabra que explica esta remontada de la Selección Argentina en el Mundial 2026, esa palabra es carácter. Cuando el equipo no tuvo lucidez, cuando no aparecieron las sociedades y cuando el funcionamiento quedó lejos de lo esperado, apareció otra vez una marca registrada del ciclo Scaloni: la capacidad de competir hasta el final.

El gol de Enzo Fernández a los 93 minutos terminó de darle forma a la épica. La jugada nació después de una recuperación de Lisandro Martínez, siguió con una corrida tremenda de Lautaro Martínez por la derecha y se resolvió con un centro perfecto al punto penal para la aparición del volante del Chelsea, que cabeceó al gol y desató la locura en Atlanta. En un puñado de segundos, Argentina pasó de estar eliminada a meterse en los cuartos de final del Mundial 2026.

Ese tramo final dejó una certeza poderosa: a esta Selección Argentina todavía le sobran respuestas emocionales. Puede jugar mal, puede equivocarse, puede quedar al borde del nocaut, pero sigue teniendo un núcleo competitivo que la sostiene en los momentos límite. Y en un Mundial, eso vale tanto como cualquier ajuste táctico.

Lo que dejó la remontada y lo que Scaloni deberá corregir

La clasificación ante Egipto dejó una imagen dual para Argentina. Por un lado, el alivio de haber protagonizado una remontada histórica en el Mundial 2026 y seguir en carrera. Por el otro, varias señales de alarma que ya no pueden ser ignoradas. El equipo volvió a exhibir lentitud en la circulación, dificultades para desequilibrar en el uno contra uno y una preocupante dependencia de Messi para crear juego.

Scaloni modificó apenas dos nombres respecto del cruce con Cabo Verde, pero la ecuación general del equipo casi no cambió. Argentina siguió siendo un equipo previsible durante largos pasajes, con pocas variantes de ritmo y sin demasiadas soluciones por afuera. La reacción anímica alcanzó para torcer una historia increíble, pero el margen de error se achica a medida que avanza el torneo.

La gran noticia para la Selección Argentina es que sigue viva y que volvió a demostrar que, incluso en sus peores noches, conserva un espíritu competitivo capaz de empujarla más allá de sus limitaciones. La mala es que, si quiere seguir avanzando en el Mundial 2026, necesitará bastante más que corazón. Necesitará fútbol, precisión y soluciones para no depender otra vez de una remontada milagrosa.