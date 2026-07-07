La reacción de Nicolás Occhiato al tercer gol de la Selección Argentina en los octavos de final quedó registrada en la transmisión de Luzu TV.

El triunfo de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 llegó después de un partido muy tenso. En ese contexto, en Luzu TV reaccionaron en vivo al encuentro y el fundador del canal, Nicolás Occhiato, reveló cuál fue su reacción al aire.

El partido, sin dudas, dejó sin aliento a muchos argentinos. La Selección Argentina comenzó perdiendo 2 a 0 frente a Egipto en los octavos de final, pero el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró dar vuelta el marcador con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para clasificarse a los cuartos de final.

En ese sentido, durante una transmisión desde el estudio de Luzu TV, el último gol de Argentina y el que aseguró la victoria, desató el festejo de todos los presentes, incluido Nicolás Occhiato. Sin embargo, apenas entró la pelota al arco, su reacción fue: “No lo puedo creer”.

La Selección Argentina rumbo a cuartos de final

La Selección Argentina clasificó a los cuartos de final del Mundial tras ganarle 3-2 a Egipto en un partido muy difícil en el Estadio Atlanta. Asimismo, el equipo empezó perdiendo 0-2, pero con esfuerzo y buen juego lo dio vuelta gracias a los goles del Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández durante el segundo tiempo.

Ahora, el próximo sábado 11 de julio, Argentina jugará los cuartos de final en la ciudad de Kansas City y el rival se definirá luego del partido entre Suiza y Colombia. El ganador de ese cruce quedará confirmado oficialmente como el oponente de Argentina.

Por otro lado, Lionel Messi lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 con 8 tantos tras la victoria de Argentina en octavos de final, seguido de cerca por Kylian Mbappé y Erling Haaland con 7 goles cada uno, y Harry Kane con 6 anotaciones.

