PAMI entrega un subsidio para personas con celiaquía: quiénes pueden solicitarlo

El beneficio busca facilitar el acceso a alimentos esenciales para personas con celiaquía.

Las personas afiliadas al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que tengan diagnóstico de enfermedad celíaca pueden acceder a un subsidio económico mensual destinado a la compra de harinas y premezclas libres de gluten.

La prestación está vigente desde mayo de 2026 y busca aliviar el costo que implica sostener una alimentación adecuada para quienes conviven con esta condición de salud. El beneficio debe gestionarse mediante un trámite específico y requiere presentar documentación médica que acredite el diagnóstico.

De cuánto es el subsidio por celiaquía que paga PAMI

El PAMI ofrece una ayuda económica mensual de $58.560,98 para sus afiliados y afiliadas con enfermedad celíaca. El monto, actualizado desde el período correspondiente a mayo de 2026, está regulado por el Ministerio de Salud de la Nación.

El objetivo de esta asistencia es colaborar con la compra de productos esenciales para una dieta libre de gluten, especialmente harinas y premezclas aptas para personas con celiaquía. Este tipo de alimentos suele tener un costo superior al de sus versiones tradicionales, por lo que el subsidio busca reducir el impacto económico que representa mantener una alimentación segura.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El subsidio está dirigido a personas afiliadas a PAMI que cuenten con un diagnóstico confirmado de enfermedad celíaca y cumplan con los requisitos establecidos por el organismo. El trámite puede ser realizado por la persona titular del beneficio. En caso de ser necesario, también está habilitado para ser gestionado por un apoderado o por un familiar que actúe en representación del afiliado.

Qué documentación hay que presentar

Para iniciar la solicitud del subsidio es obligatorio reunir una serie de documentos personales y médicos que permitan acreditar tanto la identidad del afiliado como el diagnóstico de la enfermedad.

Entre la documentación requerida se encuentra el Documento Nacional de Identidad (DNI), la credencial de afiliación a PAMI y el último recibo de cobro.

Además, será necesario presentar un resumen de la historia clínica donde consten los síntomas relacionados con la enfermedad, los resultados de los estudios serológicos —como los análisis de sangre con anticuerpos específicos— y los estudios histopatológicos obtenidos mediante biopsia durante una videoendoscopia digestiva alta.

Por último, también se exige una certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca emitida por el médico especialista tratante.

La solicitud puede completarse online o realizarse de manera presencial con turno.

Cómo hacer el trámite para solicitar el subsidio

PAMI permite realizar este trámite de manera completamente online, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar. La gestión puede iniciarse utilizando un celular, una tablet o una computadora con conexión a internet.

Quienes necesiten orientación para completar el procedimiento también cuentan con material explicativo disponible para conocer el paso a paso del trámite digital. De todas maneras, quienes prefieran la atención presencial pueden acercarse a una agencia de PAMI. En esos casos, el organismo recomienda solicitar un turno previamente para agilizar la atención y evitar demoras.