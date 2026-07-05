Después de la renuncia de Adorni, la mayoría de los argentinos rechaza a Milei

La última encuesta de Atlas Intel y Bloomberg reflejó un fuerte deterioro en la imagen del gobierno de Javier Milei, con un rechazo mayoritario a la gestión presidencial y una creciente preocupación por la corrupción, que desplazó a otros problemas históricos como la inflación y la inseguridad. Todo esto ocurre tras la renuncia del ahora ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El relevamiento nacional, realizado entre el 26 y el 30 de junio sobre una muestra de 2.202 personas, mostró que el 58,2% desaprueba la gestión de Javier Milei, mientras que el 39,7% la aprueba y un 2,1% no expresó una opinión.

En la evaluación general del Gobierno, el panorama también resulta adverso para la Casa Rosada. El 53,8% calificó la gestión como mala o muy mala, contra un 33,5% que la consideró buena o excelente y un 12,7% que la definió como regular. Los números aparecen pocos días después de la salida de Manuel Adorni del Gobierno, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que marcó la agenda política durante las últimas semanas.

Uno de los datos más relevantes del estudio es el cambio en las preocupaciones de la sociedad. Por primera vez en varios meses, la corrupción se ubicó como el principal problema del país, mencionada por el 48% de los consultados. Detrás quedaron el desempleo (40%), el debilitamiento de la democracia y las instituciones (30%), la situación económica (30%), la inflación (21%) y la inseguridad (16%).

La mayoría cree que pueden aparecer nuevos casos de corrupción

El informe también dedicó un capítulo especial al denominado "caso Adorni", cuyo impacto parece haber trascendido la figura del exfuncionario. Ante la consulta sobre la probabilidad de que Manuel Adorni haya cometido irregularidades en su patrimonio, el 63,7% respondió que es "totalmente probable", mientras que otro 16,9% consideró que es "bastante probable". En conjunto, más de ocho de cada diez encuestados creen que existieron irregularidades.

Además, la percepción sobre la respuesta oficial fue ampliamente negativa. El 68,5% calificó como mala o muy mala la actuación del Poder Ejecutivo frente al caso, frente a apenas un 9,6% que la evaluó como buena o excelente. Ese clima de desconfianza se refleja también en otra de las conclusiones del estudio: para la mayoría de los consultados, es probable que en los próximos meses aparezcan nuevos casos vinculados con corrupción.