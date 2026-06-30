Por qué la camiseta de Erling Haaland dice Braut en la Selección de Noruega, en el Mundial 2026

Braut Haaland, el nombre que luce hoy el jugador.

Cada Mundial deja imágenes imborrables y también historias que trascienden el resultado de los partidos. En la Selección de Noruega, su jugador más importante para esta edición de la copa es Erling Haaland, uno de los delanteros más letales del planeta. Jugador que encabeza una gran camada de futbolistas del equipo nórdico que devolvieron al país a una citra mundialista tras una larga ausencia que proviene de 1998.

Para este torneo, el blondo delantero del Manchester City sorprendió con el nombre de la camiseta que luce en los partidos: en lugar del tradicional "Haaland" estampado en la espalda, lució "Erling Braut Haaland", un detalle que despertó la curiosidad de los hinchas y rápidamente se volvió tema de conversación. Algo que tomó por sorpresa al mundo del fútbol pero que tiene una explicación más que sencilla y nace como un homenaje.

Por qué Haaland cambió el nombre de su camiseta

Lejos de responder a una cuestión comercial o de marketing, la decisión del delantero de Manchester City estuvo motivada por una razón profundamente personal. El máximo referente del seleccionado noruego explicó que el cambio representa un homenaje a su familia y, especialmente, a la figura de su madre, quien tuvo una influencia decisiva en su formación personal y deportiva.

Hasta ahora, el atacante utilizaba únicamente el apellido Haaland en su camiseta, tal como lo hizo desde su irrupción en el fútbol profesional. Sin embargo, de cara a la etapa decisiva del Mundial decidió incorporar también "Braut", el apellido de su madre, Gry Marita Braut, para darle el reconocimiento que, según explicó, siempre sintió que merecía.

El delantero contó que la idea surgió después de mantener varias conversaciones con sus familiares durante la concentración. Allí comprendió que una competencia tan especial como un Mundial era el escenario ideal para reflejar públicamente el orgullo que siente por sus dos ramas familiares. "Quiero representar a toda mi familia", expresó el futbolista, quien remarcó que tanto el apellido Haaland como Braut forman parte de su identidad.

Erling Haaland con su mamá.

La historia deportivo de la madre de Haaland

El apellido Braut tiene un peso importante en la vida del atacante. Su madre fue una destacada atleta de heptatlón y durante años compitió en el deporte de alto rendimiento. Esa herencia deportiva, sumada a la trayectoria de su padre Alf-Inge Haaland como futbolista profesional, moldeó el carácter competitivo del goleador desde muy pequeño. El propio Erling ha reconocido en distintas oportunidades que creció rodeado de una cultura basada en el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio.

La mujer se destacó en las décadas de 1980 y 1990 dentro del heptatlón, una de las disciplinas más exigentes del atletismo. El heptatlón consiste en una prueba que combina siete especialidades diferentes distribuidas en dos jornadas de competencia: 100 metros con vallas, salto de altura, lanzamiento de bala, 200 metros llanos, salto de longitud, lanzamiento de jabalina y 800 metros.