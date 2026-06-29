Histórico Paraguay: eliminó a Alemania del Mundial y Alfaro "cazó otra utopía"

En una jornada que quedará grabada en las páginas doradas del fútbol sudamericano, la Selección de Paraguay dio el gran impacto del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en los 16avos de final. Tras un dramático empate 1-1 en el tiempo reglamentario, el combinado guaraní mostró una enorme templanza en la definición por penales y selló su clasificación a la próxima instancia.

El partido había comenzado de manera inmejorable para la estrategia diseñada por Gustavo Alfaro. Con un orden táctico impecable, Paraguay contuvo los avances del gigante europeo y, a los 42 minutos del primer tiempo, pegó primero: un centro preciso de Matías Galarza Fonda encontró la cabeza de Julio Enciso, quien con un frentazo cruzado venció a Manuel Neuer y desató la locura paraguaya antes del descanso.

Sin embargo, el poderío alemán no tardó en hacerse notar en el complemento. Obligados por el resultado, los dirigidos por Julian Nagelsmann adelantaron sus líneas y alcanzaron la igualdad de manera prematura. A los 9 minutos del segundo tiempo, el delantero Kai Havertz ganó en las alturas tras un envío al área y, con un potente cabezazo, decretó el 1-1 que devolvió la paridad al marcador.

A partir de allí, el encuentro se convirtió en un monólogo de tensión. Alemania controló el balón y presionó en busca de la victoria, pero se topó contra una muralla albirroja que defendió cada pelota como si fuera la última. Paraguay resistió con el alma el envión de figuras como Wirtz y Sané, llevando el desenlace de la llave a los penales.

Desde los doce pasos, la efectividad y la templanza estuvieron del lado sudamericano. Paraguay ejecutó con precisión, se hizo gigante en la definición y terminó celebrando una victoria histórica en suelo estadounidense. El "milagro" de Alfaro se hizo realidad: el humilde conjunto guaraní eliminó a la tetracampeona del mundo y ya se ubica entre los 16 mejores del planeta.