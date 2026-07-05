Inglaterra está lista para enfrentar a México en un partido emblemático, dice DT Tuchel

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Inglaterra

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dijo que su equipo estaba deseando jugar en uno de los estadios más ‌famosos del fútbol, al concluir ‌el sábado los preparativos para su partido de octavos de final del Mundial contra la selección anfitriona, México, en el Estadio Azteca.

Los visitantes entrenaron en las instalaciones de la Cantera del Pumas UNAM tras llegar a Ciudad de México el viernes, para acostumbrarse a la altitud antes de enfrentarse a una selección mexicana invicta, respaldada por una ruidosa afición local.

"Estamos en un lugar ​emblemático, un estadio emblemático, ⁠un partido importantísimo, un partido de eliminatoria contra México en el ‌Azteca", dijo Tuchel a los periodistas. "Es un partido emblemático y ⁠un gran escenario, y lo sentimos así".

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Gran parte ⁠de los preparativos se han centrado en los 2.200 metros de altitud de la Ciudad de México. Inglaterra solo ha tenido cuatro días entre su ⁠victoria en los dieciseisavos de final frente a República Democrática del ​Congo y el partido del domingo.

Los jugadores de Inglaterra, ‌sin embargo, parecían relajados durante los 15 ‌minutos de entrenamiento abierto a los medios de comunicación, bromeando entre ⁠ellos y sonriendo mientras realizaban sus ejercicios de calentamiento.

Tuchel reconoció las condiciones durante la primera sesión de entrenamiento de Inglaterra en la capital e insistió en que sus jugadores no las utilizarían como excusa.

"Los jugadores lo notaron ​en los primeros ‌minutos de la sesión de entrenamiento y, a medida que avanzaba, se fueron adaptando mejor", dijo el alemán. "Es lo que hay".

El DT de Inglaterra también desestimó las sugerencias de que su equipo esperara una acogida hostil a pesar de enfrentarse a los coanfitriones ⁠ante un público local ferviente.

"No espero un ambiente hostil", dijo. "Creo que será emotivo y que habrá mucho apoyo para la selección local. La altitud es lo que es. El público local es lo que es".

"Tenemos que superar obstáculos, pero contamos con el espíritu, el compromiso, la voluntad pura y la cohesión en el equipo necesarios para superar estas dificultades".

"NO HAY NADA MÁS GRANDE"

El centrocampista Jordan Henderson dijo ‌que Inglaterra había asumido la magnitud del momento más que los retos que lo rodean.

"No hay nada mejor ni más grande que jugar contra México en Ciudad de México, en este estadio", dijo el jugador de 36 años.

"Es una ocasión increíble para todos. México es un equipo muy bueno. Será una prueba realmente ‌dura, pero todos estamos deseando venir y disputar este partido".

Henderson se hizo eco de la opinión de su entrenador de que Inglaterra seguía centrada en los factores ‌que podía controlar.

"Todo aquello ⁠sobre lo que no podemos influir, como la altitud o los horarios de los partidos, escapa a nuestro control", señaló.

"Para ​nosotros, se trata de centrarnos plenamente en la tarea que tenemos por delante. Sin excusas. Estamos listos para salir al campo".

Con información de Reuters