Si uno quiere ganar, tiene que aprender a perder, dice DT Alfaro tras eliminación de Paraguay del Mundial

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro en el partido contra Francia

​El director técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, dijo el sábado que estaba orgulloso por el sacrificio de sus jugadores tras ‌la derrota ante Francia ‌que lo eliminó del Mundial en octavos de final y resaltó el desempeño de su equipo en el partido.

Francia ganó 1-0 con un gol de penal de Kylian Mbappé a los 70 minutos, en un duelo en el que dominó las acciones pero tuvo problemas para superar la férrea defensa paraguaya.

"Francia nunca ​encontró las respuestas (...) ⁠hoy si no era por ese penal no nos marcaban ‌la diferencia", dijo Alfaro a periodistas, y agregó que ⁠el gol solo pudo llegar desde una ⁠acción individual revisada por el VAR.

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El penal fue resultado de una falta de Diego Gómez contra Désiré Doué, que Mbappé remató a ⁠los 70 minutos para sumar su séptima marcación en ​el torneo y ponerse a la par ‌del capitán argentino Lionel Messi en ‌la tabla de goleadores.

"Estoy orgulloso por el sacrificio de ⁠los jugadores porque sé todo lo que tuvieron que hacer para ser competitivos. Este equipo (Francia) venía de ser campeón del mundo, de perder la final en Qatar y de ser número ​uno hace ‌un montón de tiempo. Nosotros hacía 16 años que no veníamos a una Copa del Mundo", dijo el entrenador.

"Me queda el dolor de la derrota pero la satisfacción de que tengo un grupo humano enorme. Tenemos la ⁠dignidad de haber jugado con lo que tenemos y le hicimos frente, le echamos cara (...) adentro de la cancha peleamos como leones y defendemos lo que creemos que es nuestro".

Paraguay empezó el Mundial con mal pie al ser goleado por el coanfitrión Estados Unidos en el debut por el Grupo D. Luego venció a Turquía ‌y empató con Australia para clasificar como mejor tercero.

En la ronda de los 32 mejores, sorprendió al mundo al dejar en camino al tetracampeón Alemania en la tanda de penales por 4-3 después de haber empatado 1-1 en tiempo reglamentario.

Alfaro fue consultado por la ‌actitud de Mbappé, que le negó el saludo al portero Orlando Gill cuando terminó el partido y criticó el estilo de juego de ‌Paraguay.

"Hoy está peleando ⁠por ser el goleador máximo (del Mundial) y nuestra pelea es una pelea de humildad, de sencillez, ahí ​están las diferencias", dijo el DT.

"Creo que si uno quiere ganar, lo primero que tiene que hacer es aprender a perder, y nosotros sabemos perder", agregó.

(Escrito por Daniela DesantisEditado por Javier Leira)