DT Ancelotti confía en el regreso de Raphinha mientras Brasil planea cómo neutralizar a Haaland

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Brasil

​El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó que Raphinha está listo para jugar en el partido de octavos de final del Mundial el ‌domingo contra Noruega, tras recuperarse ‌de una lesión, pero reconoció que su equipo tendría que encontrar otra solución para sustituir a Lucas Paquetá.

Raphinha volvió a los entrenamientos el viernes tras dos semanas de baja por una lesión muscular. El delantero aún no está listo para ser titular, según Ancelotti, pero podría salir desde el banquillo contra la selección de Noruega, liderada por Erling Haaland.

"Raphinha está progresando muy ​bien", dijo Ancelotti a ⁠periodistas el sábado. "Aún no está al 100%, pero está disponible para ‌estar en el banquillo y jugar unos minutos o ser ⁠útil en determinados momentos".

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"Se ha recuperado muy ⁠bien y muy rápido. Estamos muy contentos con ello porque Raphinha es un jugador muy importante para el equipo".

Brasil no podrá contar con Paquetá, ya que ⁠el centrocampista sufrió una distensión muscular en la victoria 2-1 sobre ​Japón en la ronda anterior, lo que obliga ‌a Ancelotti a reorganizar su mediocampo.

"No tenemos ‌en la plantilla a ningún jugador con la calidad de Lucas ⁠Paquetá, así que tendremos que sustituirlo por otro jugador", afirmó Ancelotti. "Las características son diferentes. Danilo es diferente de Gabriel, que a su vez es diferente de Matheus Cunha y Ederson".

"Elegiré en función de nuestro plan de juego, ​teniendo en ‌cuenta, obviamente, la fuerza del rival, pero también lo que resulte funcional para la idea que queremos poner en práctica mañana".

Noruega supone una gran amenaza gracias a Haaland, cuya velocidad y potencia le han convertido en uno de los delanteros más temidos del ⁠torneo.

"Todo el mundo conoce a Haaland", afirmó Ancelotti. "No tengo que explicarle a mis defensas cómo juega Haaland. Lo conocen mejor que yo, porque han jugado contra él muchas veces".

"Estamos centrados en prepararnos bien para el partido, lo que obviamente incluye las características de Haaland, que debemos tener en cuenta porque es un delantero muy peligroso".

El centrocampista Bruno Guimaraes, por su parte, señaló que la clave será impedir ‌que Haaland reciba los pases que necesita para decidir el partido.

"Tenemos que intentar evitar que el balón le llegue", dijo Guimaraes. "Atacaremos, pero siempre tiene que haber alguien pegado a él para no darle espacio, porque sabemos que con un solo balón puede decidir un partido".

Guimaraes espera que Noruega apueste por las jugadas ‌a balón parado contra Brasil. "Van a meter muchos balones en nuestra área (...) Hemos entrenado mucho durante la semana para neutralizar sus puntos fuertes. Va a ser un ‌partido muy difícil".

Ancelotti, ⁠por su parte, señaló que la perspectiva de los partidos de eliminación directa siempre genera inquietud, pero insistió en que ​sus jugadores están preparados.

"Estoy preocupado, como siempre (...) Pero estar preocupado no significa estar ansioso. Tengo confianza. Hemos mejorado y espero que mañana podamos volver a hacerlo", sostuvo.

(Escrito por Julien Pretot en Nueva York. Editado en español por Javier Leira)