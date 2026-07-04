Messi tras el sufrido triunfo vs. Cabo Verde: "Este equipo va a competir hasta el final"

Tras el sufrido y agónico triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde, por los 16avos de final de la Copa del Mundo, Lionel Messi tomó la palabra ante los medios y destacó el trabajo del equipo en el Hard Rock Stadium de Miami. El capitán albiceleste fue elegido la figura del partido tras el golazo para el 1-0 y la asistencia para el 3-2 de "Cuti" Romero.

"Esta Selección compite, demuestra que es un equipo. Va a competir hasta el final", aseguró el Diez frente a los micrófonos, luego de la victoria y el pase a ocavos de final. "Se vio la importancia de la pelota parada, que no veniamos convirtiendo, por suerte hoy se nos dió. Tenemos gente que va muy bien de arriba -Cuti, Licha, Mac Allister- y esta vez lo aprovechamos", sostuvo.

En esa línea, Messi remarcó la importancia de la pelota parada para destrabar partidos complejos como los que se vendrán en los mata-mata de un Mundial, tanto en la defensiva como en la ofensiva.

Al mismo tiempo, el capitán se mostró muy autocrítico con el partido del seleccionado nacional y analizó qué salió mal durante los primeros minutos del segundo tiempo. "Creo que no pudimos presionarlos bien. Nos quedaban lejos las líneas cuando queríamos saltar al central, se nos hacía muy largo todo", explicó. "Quedamos descoordinados, ellos siempre eran uno más. Nos tuvieron la pelota y nos hicieron correr por la falta de presión", cerró.

Scaloni destacó el partido de Cabo Verde: "Lo negativo lo hablaré con ellos"

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa tras el triunfo agónico en Miami, remarcó que fue un "partido durísimo" y que "ningún partido es fácil en la Copa del Mundo". En reiteradas ocasiones, felicitó a Cabo Verde y sostuvo la importancia de "rescatar lo positivo".

"Lo negativo lo hablaré con ellos, pero rescatamos lo positivo que es no bajar nunca los brazos", apuntó. En esa línea, el DT señaló que los golpes fueron "en momentos muy puntuales" pero que aún así "siempre fuimos a buscar el partido".

Scaloni celebró que "el equipo respondió en los momentos difíciles" y aseguró que "jugamos con el corazón" desde el primer momento.

8avos del Mundial: cuándo juega Argentina

La Selección Argentina de Lionel Scaloni se enfrentará a Egipto, por los octavos de la Copa del Mundo, el próximo martes 7 de julio a las 13 en la ciudad estadounidense de Atlanta.

Los egipcios, liderados por la estrella Mohamed Salah, superaron este viernes a Australia por penales, luego de igualar 1-1 con goles de Emam Ashour y Mohamed Hany en contra. Luego, Harry Souttar y Lucas Herrington patearon por encima del travesaño en la tanda de penales.