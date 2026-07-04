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Francia

Tchouaméni se perderá el partido contra Paraguay por una lesión en el muslo, según L'Équipe

04 de julio, 2026 | 01.15

El centrocampista francés Aurélien Tchouaméni ‌quedó descartado ‌para el cruce de octavos de final del Mundial del sábado ante Paraguay por una lesión ​en el ⁠muslo, informó el ‌viernes el diario ⁠francés L'Équipe.

El ⁠jugador de 26 años fue titular en tres ⁠de los cuatro ​partidos de Francia ‌en el ‌torneo y se espera ⁠que sea reemplazado por Manu Koné.

Francia avanzó a la ​fase ‌eliminatoria tras liderar el Grupo I con un registro perfecto, ganando sus ⁠tres partidos antes de imponerse con comodidad por 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final.

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El equipo se ‌enfrentará a Paraguay en Filadelfia.

La Federación Francesa de Fútbol no estuvo disponible de inmediato para ‌responder a una solicitud de comentarios de Reuters.

(Reporte ‌de ⁠Pearl Josephine Nazare en Vancouver; ​edición de Ken Ferris; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)

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