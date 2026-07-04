Tchouaméni se perderá el partido contra Paraguay por una lesión en el muslo, según L'Équipe

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de Francia - Universidad de Bentley, Boston, Massachusetts, EEUU - 25 de junio de 2026. El francés Aurélien Tchouaméni durante una rueda de prensa

El centrocampista francés Aurélien Tchouaméni ‌quedó descartado ‌para el cruce de octavos de final del Mundial del sábado ante Paraguay por una lesión ​en el ⁠muslo, informó el ‌viernes el diario ⁠francés L'Équipe.

El ⁠jugador de 26 años fue titular en tres ⁠de los cuatro ​partidos de Francia ‌en el ‌torneo y se espera ⁠que sea reemplazado por Manu Koné.

Francia avanzó a la ​fase ‌eliminatoria tras liderar el Grupo I con un registro perfecto, ganando sus ⁠tres partidos antes de imponerse con comodidad por 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final.

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El equipo se ‌enfrentará a Paraguay en Filadelfia.

La Federación Francesa de Fútbol no estuvo disponible de inmediato para ‌responder a una solicitud de comentarios de Reuters.

(Reporte ‌de ⁠Pearl Josephine Nazare en Vancouver; ​edición de Ken Ferris; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)