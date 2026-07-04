Tchouaméni se perderá el partido contra Paraguay por una lesión en el muslo, según L'Équipe

El centrocampista francés Aurélien Tchouaméni quedó descartado para el cruce de octavos de final del Mundial del sábado ante Paraguay por una lesión en el muslo, informó el viernes el diario francés L'Équipe.
El jugador de 26 años fue titular en tres de los cuatro partidos de Francia en el torneo y se espera que sea reemplazado por Manu Koné.
Francia avanzó a la fase eliminatoria tras liderar el Grupo I con un registro perfecto, ganando sus tres partidos antes de imponerse con comodidad por 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final.
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El equipo se enfrentará a Paraguay en Filadelfia.
La Federación Francesa de Fútbol no estuvo disponible de inmediato para responder a una solicitud de comentarios de Reuters.
(Reporte de Pearl Josephine Nazare en Vancouver; edición de Ken Ferris; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)