La afiliación habilita el acceso a las prestaciones médicas que ofrece PAMI.

Conseguir la jubilación no es el último paso para comenzar una nueva etapa. Una vez otorgado el beneficio previsional, los nuevos jubilados deben completar un trámite fundamental para acceder a la cobertura de salud del Programa de Atención Médica Integral (PAMI). La gestión permite utilizar consultas médicas, medicamentos con cobertura y otras prestaciones que ofrece la obra social destinada a personas mayores.

Por qué es importante hacer la afiliación a PAMI

Aunque la mayoría de los jubilados y pensionados pasan a formar parte del sistema de PAMI, la cobertura no queda habilitada automáticamente para utilizar todos sus servicios. Es necesario completar el proceso de afiliación para validar los datos personales y activar el acceso a las prestaciones.

Realizar este trámite apenas se obtiene la jubilación evita demoras cuando surge la necesidad de una consulta médica, un estudio o la compra de medicamentos con descuento. En los últimos años, además, el organismo incorporó herramientas digitales que simplificaron el proceso y redujeron la cantidad de gestiones presenciales.

Cómo hacer la afiliación paso a paso

La inscripción puede iniciarse a través de los canales digitales habilitados por PAMI, sin necesidad de acercarse a una oficina, siempre que la documentación esté completa y los datos sean correctos.

Para realizar la gestión, es necesario ingresar al sitio oficial del organismo, elegir la opción de afiliación digital y completar el formulario con la información personal solicitada. Luego habrá que adjuntar la documentación requerida, revisar que todos los datos sean correctos y enviar la solicitud para que sea analizada por el sistema.

Una vez presentada, la información es verificada mediante cruces con distintas bases oficiales. Si no existen observaciones, la afiliación queda aprobada y se habilita la credencial digital.

Quiénes pueden acceder a la cobertura

Si bien PAMI está dirigido principalmente a jubilados y pensionados, existen otros grupos que también pueden incorporarse a la cobertura médica en determinadas situaciones.

Entre ellos se encuentran las personas que están tramitando su jubilación, los cónyuges y familiares a cargo, los hijos estudiantes de hasta 25 años y los mayores de 70 años que no cuentan con otra obra social. Además, algunos casos particulares pueden ser evaluados para incorporar convivientes o personas que se encuentren bajo tutela legal.

Qué documentación conviene tener preparada

Antes de iniciar el trámite, es recomendable reunir toda la documentación para evitar demoras durante la revisión de la solicitud. Generalmente, se solicita el Documento Nacional de Identidad vigente, el último recibo de haberes, el número de CUIL o CUIT y el certificado CODEM emitido por ANSES, que acredita la situación del beneficiario respecto de otras coberturas de salud.

La afiliación habilita el acceso a las prestaciones médicas que ofrece PAMI.

Cuándo queda habilitada la cobertura

El tiempo de aprobación depende de que los datos ingresados coincidan con los registros oficiales. Cuando toda la información está correcta, la afiliación suele resolverse rápidamente y el beneficiario puede comenzar a utilizar la credencial digital.

Desde ese momento, queda habilitado el acceso a consultas médicas, medicamentos con cobertura, estudios diagnósticos, tratamientos de salud y distintos programas sociales y asistenciales que brinda PAMI. Completar este trámite a tiempo es clave para evitar inconvenientes y contar con la cobertura médica disponible desde el comienzo de la jubilación.