Validar tu identidad es un requisito para acceder a todos los servicios digitales.

Los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que utilizan los servicios digitales de la obra social deben completar un proceso de validación de identidad para seguir accediendo a las funciones de la plataforma Mi PAMI. La medida busca reforzar la seguridad de las cuentas, prevenir fraudes y evitar casos de suplantación de identidad mediante la confirmación de los datos personales desde el celular o la computadora.

Para qué sirve la validación de identidad en Mi PAMI

La aplicación Mi PAMI se convirtió en una de las herramientas más utilizadas por los afiliados para realizar consultas y gestionar trámites sin necesidad de asistir de manera presencial a una agencia. Desde allí es posible acceder a la credencial digital, consultar prestaciones médicas, revisar la cartilla de profesionales y realizar distintas gestiones.

Con el crecimiento del uso de estos servicios digitales, PAMI incorporó nuevos mecanismos de seguridad para proteger la información personal de sus afiliados. Entre ellos, la validación de identidad, un procedimiento que permite confirmar que quien accede a la cuenta es realmente el titular. El objetivo es reducir el riesgo de estafas, accesos no autorizados y posibles maniobras de fraude que puedan afectar a los usuarios de la plataforma.

Cómo validar la identidad paso a paso

El proceso de validación es sencillo y se realiza completamente de forma online. Cuando el afiliado ingresa a Mi PAMI, el sistema solicita la confirmación de la identidad antes de habilitar todas las funciones disponibles.

Para completar el trámite, primero se deben verificar los datos personales registrados en la plataforma. Si hubo algún cambio en la información de contacto, también será necesario actualizarla para continuar.

Luego, PAMI envía un código de validación al correo electrónico o al número de teléfono celular que figura asociado a la cuenta del afiliado. Una vez ingresado ese código en la plataforma, la identidad queda confirmada y el acceso se habilita normalmente. Después de finalizar este procedimiento, el usuario puede volver a utilizar todos los servicios digitales disponibles sin restricciones.

Qué trámites se pueden hacer desde Mi PAMI

Una vez validada la cuenta, la plataforma permite realizar numerosas gestiones sin salir de casa. Entre las funciones más utilizadas se encuentran la consulta de prestaciones médicas, la visualización de la credencial digital y el acceso a la cartilla de médicos y especialistas.

Además, los afiliados pueden solicitar turnos, iniciar trámites online y realizar consultas relacionadas con distintos servicios de la obra social, lo que agiliza muchos procedimientos cotidianos.

El código de seguridad llega por celular o correo electrónico registrado.

La posibilidad de acceder desde cualquier dispositivo con internet también facilita la gestión para quienes prefieren realizar sus trámites de manera digital.

Cómo descargar la aplicación oficial

Aunque Mi PAMI puede utilizarse desde un navegador web, la obra social recomienda instalar la aplicación oficial para aprovechar una experiencia más cómoda desde el teléfono celular. La app está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos Android como para iPhone. Una vez instalada, el afiliado puede iniciar sesión con su cuenta habitual y mantener el acceso disponible en distintos dispositivos utilizando las mismas credenciales.