PAMI: lo que tenés que saber sobre el tratamiento de la diabetes en 2026

Los médicos deben subir los estudios en formato pdf o jpg.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) implementó una serie de cambios obligatorios en el procedimiento para dar de alta y actualizar el diagnóstico de sus afiliados con diabetes en el Sistema Padrón de Diabéticos. Esta medida apunta a mejorar el control clínico y la gestión de recursos dentro del organismo.

Ahora, para incorporar o renovar la vigencia del diagnóstico, los médicos de cabecera deben adjuntar constancias digitales que acrediten estudios médicos previos. Esta digitalización se volvió obligatoria para todos los efectores del sistema de salud que trabajan con PAMI, y tiene un impacto directo en la dispensa de medicamentos e insumos en farmacias.

La normativa establece que las constancias físicas de análisis clínicos deben cargarse en formato digital (.pdf o .jpg) mediante la plataforma web habilitada. Cada archivo no puede superar 1 MB y el sistema detecta y bloquea la carga de documentos duplicados para evitar irregularidades.

Además, los médicos sólo pueden empadronar a pacientes que estén dentro de la misma Unidad de Gestión Local (UGL) donde ejercen. En caso de que un afiliado resida fuera de esa zona, deberá realizar el trámite de forma presencial en la agencia previsional o UGL más cercana.

Para garantizar la calidad y actualidad de los datos clínicos, PAMI estableció un plazo estricto de 12 meses para la validez de los diagnósticos. Los estudios de laboratorio que se presenten deben corresponder a análisis realizados dentro de ese período, incluyendo valores clave como glucemia y hemoglobina glicosilada (HBA1C).

Sin el alta en el padrón, las farmacias no entregarán insulina.

Cuando el diagnóstico supera ese plazo, el Sistema de Receta Electrónica genera alertas automáticas en la pantalla del médico, bloqueando la emisión de nuevas órdenes de medicamentos hasta que se actualice la información. Las autoridades aclararon que, si el afiliado no está correctamente registrado en el Sistema de Diabéticos, las farmacias no entregarán insumos, insulinas ni medicamentos, sin excepción alguna.

En situaciones donde existan problemas técnicos o imposibilidad de acceso a los sistemas online, el médico podrá completar un formulario en papel, que debe incluir su firma y sello. El afiliado tendrá que presentar este documento en la agencia previsional para que el personal administrativo realice la carga digital y así evitar demoras en la entrega de los insumos.

Síntomas de la diabetes: señales de alerta que no deberías ignorar

La diabetes no siempre da señales claras al principio. Muchas personas conviven con la enfermedad durante años sin saberlo. Pero hay síntomas que, aunque parecen inofensivos, pueden estar indicando que algo no anda bien. El aumento de la sed y la necesidad de orinar con frecuencia, incluso varias veces durante la noche, son dos de las señales más comunes. También la pérdida de peso sin razón aparente, el cansancio extremo y la visión borrosa suelen aparecer cuando los niveles de glucosa en sangre están descontrolados.

El sistema bloquea recetas si la información tiene más de 12 meses.

Otros síntomas menos conocidos incluyen la cicatrización lenta de heridas, la sensación de hormigueo o adormecimiento en pies y manos, y una mayor predisposición a infecciones, especialmente en la piel y en las encías. Si notás varios de estos síntomas al mismo tiempo, es fundamental que consultes con tu médico de cabecera y te realices un análisis de sangre en ayunas para medir tu glucemia.