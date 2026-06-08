PAMI impone turno digital obligatorio: cómo sacar tu cita presencial

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, recordó que sigue vigente el uso obligatorio de su plataforma digital para reservar turnos de atención presencial. Esta medida busca que los afiliados puedan programar sus visitas a las agencias oficiales sin tener que desplazarse antes, agilizando así el flujo de consultas en todo el país.

Este sistema de turnos funciona como una herramienta centralizada para evitar largas esperas y garantizar que cada jubilado reciba asesoramiento directo sobre sus coberturas médicas, insumos o subsidios. Desde el organismo destacaron la importancia de utilizar los canales virtuales para resolver gestiones administrativas, dejando la atención presencial para trámites que sí requieren entregar documentación física.

La plataforma digital fue diseñada pensando en facilitar el acceso a las personas mayores, con una interfaz simple y clara. Al ingresar al sitio web, los usuarios encuentran dos opciones principales: crear un nuevo turno o consultar y cancelar uno ya asignado. Este último punto es fundamental para mantener un orden eficiente, ya que cancelar un turno a tiempo libera esa vacante para otro afiliado.

Para solicitar un turno presencial, el beneficiario debe ingresar su número de afiliación y Documento Nacional de Identidad en el formulario. El sistema cruza automáticamente esos datos con el padrón general para asignar la Unidad de Gestión Local o la agencia más cercana según el domicilio registrado.

Una vez confirmada la identidad, el sistema muestra los tipos de trámites disponibles y despliega un calendario interactivo con los días y horarios libres. Al elegir y confirmar la cita, la plataforma genera un comprobante obligatorio para ingresar a la oficina el día asignado y realizar la entrevista previsional.

Este método digital no solo facilita la organización interna de PAMI, sino que también evita que los jubilados tengan que esperar innecesariamente o hacer filas, mejorando la experiencia de atención en todo el país.

Cuidado con las estafas: PAMI no cobra por turnos ni envía links por WhatsApp

Los turnos para atención presencial en las agencias de PAMI son completamente gratuitos y solo se gestionan a través de la plataforma digital oficial (www.pami.org.ar). El organismo advirtió que ninguna gestión de turno tiene costo y que no se solicitan claves, contraseñas ni pagos por ningún medio.

Las estafas más comunes: Delincuentes se hacen pasar por personal de PAMI y contactan a los afiliados por teléfono, WhatsApp o mensaje de texto. Ofrecen "turnos express", "prioridad en la atención" o "actualización de datos", y piden datos personales, números de cuenta bancaria o transferencias de dinero. También envían enlaces falsos (links) que imitan a la web oficial para robar información.