La Selección busca un cierre dorado ante España en la final de la Copa del Mundo

La final del Mundial más largo de la historia, finalmente, llegó. La Selección Argentina enfrenta a España para darle un cierre a un camino maravilloso que incluyó el Mundial de Qatar 2022 y, ahora, un nuevo torneo en el que llegó al último día. Desde las 16, el país se va a paralizar para ver el partido entre las dos mejores selecciones del mundo y que, además, tiene un duelo especial: Lionel Messi, el mejor deportista de la historia, y Lamine Yamal, el joven crack que es el apuntado por el mundo del fútbol para ser el sucesor del rosarino.

Argentina llega a esta instancia decisiva con la ilusión al máximo tras una semifinal épica frente a Inglaterra. En un partido que parecía complicarse, los dirigidos por Lionel Scaloni demostraron su habitual templanza y mística para dar vuelta el resultado sobre el final. Con dos asistencias magistrales de Messi, Enzo Fernández y Lautaro Martínez firmaron el pase a la final, dejando atrás algunas dudas futbolísticas de las fases previas y consolidando el sueño del bicampeonato y la cuarta estrella.

A sus 39 años, el nivel de Lionel Messi en esta Copa del Mundo sigue desafiando toda lógica. Sin embargo, esta Selección -y principalmente- Lionel Messi ya cumplió con todo lo que tenía que dar al fútbol argentino. Después de un Mundial que va a quedar en la historia porque, más allá del triunfo, Argentina volvió a mostrar el corazón que tiene el equipo y venció a cada uno de las selecciones que se le puso enfrente. Incluso, con momentos en los que parecía eliminado, el corazón del equipo nacional apareció: Suiza, Cabo Verde y Egipto fueron los partidos más allá del encuentro con Inglaterra.

Por el lado europeo, España ha edificado un camino sólido de menor a mayor. Tras un tibio debut con empate ante Cabo Verde, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente encendió motores y avanzó a paso firme. Su punto más alto se vio en las semifinales, donde dio una auténtica cátedra de fútbol para despachar con un contundente 2 a 0 a Francia, que llegaba como la gran favorita del torneo.

El primer choque oficial entre Argentina y España, en el Mundial 1966 en Inglaterra

Aunque se trata de dos seleccionados históricos, apenas se cruzaron una vez por la Copa del Mundo. Fue el 13 de julio de 1966, en Birmingham, durante la fase de grupos del Mundial de Inglaterra. Aquella tarde, el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo se impuso 2-1 gracias a un doblete de Luis Artime y dio uno de los primeros grandes pasos de una campaña que terminaría en los cuartos de final frente al anfitrión.

Ese triunfo quedó grabado en la memoria no solo por tratarse del único antecedente mundialista entre ambos, sino también porque llegó en un contexto complejo para el plantel argentino, que había atravesado días de tensión antes del debut. La victoria sirvió como un desahogo y fortaleció a un grupo que soñaba con pelear el título.

El último partido con el horror de Sampaoli como DT

Décadas más tarde llegaría una de las derrotas más dolorosas para el conjunto nacional. El 27 de marzo de 2018, en el estadio Metropolitano de Madrid, España aplastó 6-1 al equipo dirigido por Jorge Sampaoli en uno de los amistosos previos al Mundial de Rusia. Lionel Messi no pudo jugar por lesión y la goleada encendió todas las alarmas antes de una Copa del Mundo que terminaría con la eliminación ante Francia en octavos de final.

Probables formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

España: Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Rodrigo Hernández, Fabián Ruíz; Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Mikel Oyarzábal. DT: Luis De la Fuente.

Arbitros:

Arbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Asistentes: 1 - Tomaz Klancnik (Eslovenia) 2 - Andraz Kovacic (Eslovenia)



Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania). Reserva: Mohammad Alkalaf (Jordania).

VAR: Bastian Dankert -

Asistente VAR 1 - Nicolás Gallo VAR 2: Khamis Al Marri