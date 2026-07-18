Quién es el DT de España: la historia de Luis De La Fuente, su vínculo con Scaloni y carrera en el fútbol

Luis de la Fuente, entrenador de España.

Luis de la Fuente fue el arquitecto de la selección de España que volvió a instalarse entre las grandes potencias del fútbol mundial en el Mundial 2026. Bajo su conducción, el equipo recuperó una identidad basada en la posesión, la presión alta y el protagonismo con la pelota, respaldada por una nueva generación de futbolistas que mezcló juventud y experiencia. Su trabajo, sostenido durante años en las categorías inferiores de la selección, terminó consolidándose en el máximo escenario internacional.

Aunque durante gran parte de su carrera estuvo lejos de los grandes focos mediáticos, el entrenador riojano construyó un prestigio basado en la formación de jugadores y entrenadores. Ese perfil docente explica, en parte, uno de los vínculos más llamativos del fútbol actual: fue profesor de Lionel Scaloni cuando el argentino realizó el curso de entrenador en la Real Federación Española de Fútbol, una relación que ambos recuerdan con admiración y respeto mutuo.

La llegada de Luis de la Fuente a la Selección de España

Tras retirarse, comenzó su carrera como entrenador en las divisiones formativas del Sevilla y luego desarrolló gran parte de su trayectoria en la Real Federación Española de Fútbol. Allí dirigió a las selecciones Sub-19, Sub-21 y Sub-23, consiguiendo títulos continentales y formando a buena parte de la generación que años después llegó al seleccionado mayor. Esa experiencia fue decisiva para asumir el cargo de entrenador de España en 2022, después de la salida de Luis Enrique.

El entrenador Luis de la Fuente.

Uno de los aspectos más particulares de su historia es su relación con Lionel Scaloni. En 2017, el actual entrenador argentino asistió al curso UEFA Pro organizado por la federación española y tuvo a De la Fuente como uno de sus profesores. Desde entonces mantuvieron una relación de respeto y amistad. Scaloni ha reconocido públicamente la influencia que tuvo el técnico español durante su formación, mientras que De la Fuente suele destacar la capacidad de liderazgo y el crecimiento de quien fuera su alumno.

Los títulos de Luis de la Fuente

El éxito de Luis de la Fuente no se explica únicamente por los resultados, sino también por su capacidad para desarrollar futbolistas y construir equipos competitivos. Antes de asumir la selección absoluta ya había conquistado la Eurocopa Sub-19, la Eurocopa Sub-21 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Más tarde sumó la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024 con el seleccionado mayor, consolidando un proyecto que devolvió a España a la élite del fútbol internacional. Su estilo combina disciplina táctica, confianza en los jóvenes y una fuerte apuesta por el juego asociado, rasgos que lo convirtieron en uno de los entrenadores más influyentes del fútbol europeo.