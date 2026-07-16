Dónde jugó Lionel Scaloni: equipos y títulos de su carrera

Lionel Scaloni es uno de los directores técnicos que más triunfos ha cosechado con la Selección Argentina, pero antes de ser el entrenador que llevó al seleccionado a ganar la tercera estrella en Qatar 2022, tuvo una extensa trayectoria como futbolista.

¿Dónde jugó Lionel Scaloni?

Scaloni llegó a vestir camisetas no solo de clubes argentinos, sino tamibén de equipos de España e Italia. Nacido el 16 de mayo de 1978 en la localidad santafesina de Pujato, el actual entrenador de la Albiceleste jugó como lateral derecho o volante, y aunque no alcanzó el estrellato de otros referentes de su generación, construyó una carrera sólida que lo tuvo como capitán en un destacado equipo español.

Su recorrido futbolístico comenzó en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, club rosarino en el que debutó a nivel profesional en 1995. Su paso por la institución fue breve, apenas una temporada con poco más de diez presencias, antes de sumarse a Estudiantes de La Plata, donde continuó forjando su carrera en el fútbol argentino.

Su salto a Europa se produjo en 1997, cuando fue transferido al Deportivo de La Coruña, club en el que permaneció durante ocho temporadas y se transformó en una pieza clave dentro del denominado "Súper Dépor". Allí disputó más de 300 encuentros oficiales y llegó a portar la cinta de capitán, además de participar de campañas destacadas en la Liga de Campeones.

Lionel Scaloni jugó como futbolista 522 partidos a lo largo de 20 años

Tras su salida del conjunto gallego, Scaloni tuvo un breve paso por el West Ham United de Inglaterra, donde estuvo apenas medio año, para luego regresar al fútbol español en las filas del Racing de Santander.

Después emigró a Italia, país en el que jugó para la Lazio y, más adelante, para el Atalanta, club en el que finalmente colgó los botines en la temporada 2014-2015. En ese trayecto también tuvo un paso a préstamo por el Mallorca. En total, su carrera como profesional sumó 522 partidos disputados a lo largo de 20 años.

Qué títulos tiene Scaloni: los logros de su carrera

La gran parte de los logros de Scaloni como jugador llegaron en su etapa en el Deportivo de La Coruña. Con el equipo español conquistó la Primera División de España en la temporada 1999-2000, la única liga en la historia del club. Además obtuvo una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

A esos títulos se suma la consagración obtenida con la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial de Malasia 1997, certamen en el que compartió plantel con quienes luego serían sus colaboradores en el cuerpo técnico de la mayor, como Pablo Aimar. Mientras que en el seleccionado mayor, tuvo participaciones acotadas y formó parte del plantel que disputó el Mundial de Alemania 2006.

Sin embargo, la revancha con la Selección llegó en su rol de director técnico. El rol lo tomó en septiembre de 2018, primero de manera interina y luego de forma definitiva. Bajo su conducción, el equipo nacional experimentó una racha inédita de logros que transformó por completo la historia reciente de la Albiceleste.

Scaloni acumula cuatro títulos como DT de la Selección Argentina, entre esos, la Copa del Mundo 2022

El primer título llegó en 2021, cuando Argentina se consagró campeona de la Copa América disputada en Brasil, torneo que puso fin a una sequía de más de dos décadas sin títulos para el seleccionado mayor. Al año siguiente, en 2022, Scaloni sumó la Finalissima, certamen que enfrentó a los campeones de CONMEBOL y de la UEFA, con una victoria sobre Italia.

Ese mismo año llegó el logro más resonante de su carrera como entrenador: Argentina ganó la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Albiceleste se impuso a Francia en una final histórica y consiguió su tercera estrella, 36 años después de la anterior consagración mundial.

En 2024, Scaloni revalidó su condición de gran estratega al conducir nuevamente a la Selección hacia el título de la Copa América, esta vez disputada en Estados Unidos, con un triunfo sobre Colombia en la final. Así, acumula cuatro títulos oficiales al mando del seleccionado mayor, además de haber sido distinguido como mejor entrenador del año en los premios The Best de la FIFA correspondientes a 2022.