Quién es Giuliano Simeone, el titular sorpresa de Argentina vs. Inglaterra

Giuliano Simeone es titular en la Selección Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El volante del Atlético de Madrid ocupa el lugar de Rodrigo De Paul en el armado de la "Albiceleste" siendo el único cambio por el que optó Lionel Scaloni para este compromiso. Quién es, su historia y carrera en el fútbol para llegar al "Colchonero" y hoy estar desde el arranque contra el combinado inglés en la Copa del Mundo.

Quién es Giuliano Simeone: su historia, carrera y presente

Con 23 años es una de las figuras del equipo de su padre, Diego "Cholo" Simeone y viene de demostrar su potencial en los amistosos disputados con la Selección antes del comienzo del torneo. Después de estar desde el inicio contra Jordania en la victoria por 3 a 1 jugando 71 minutos, el futbolista con pasado en River Plate ahora tendrá una nueva oportunidad. A su vez, tiene ciertas características que puede explotar sobre el verde césped y romper con la defensa inglesa.

Con ocho goles y seis asistencias en 42 compromisos oficiales con el Atlético de Madrid en la última temporada, Giuliano Simeone se ganó un lugar en la lista de los 26 citados. Claro que, es mucho más que esas estadísticas ya que puede aportar tanto desde la presión como desde la velocidad y el sacrificio tanto ofensivo como defensivo. Scaloni tuvo en cuenta estos puntos para citar al extremo que le ganó el lugar nada más y nada menos que a Rodrigo De Paul entre los once titulares.

La Selección Argentina enfrenta a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 con Giuliano Simeone desde el arranque

El legado familiar de Giuliano Simeone, su salida de River y su arribo a Europa

El futbolista del Atlético de Madrid nació el 18 de diciembre del 2002 en Roma, Italia, mientras su padre vestía los colores de la Lazio. El hermano de Giovanni y Gianluca Simeone es el único de la familia que llegó a esta Copa del Mundo, pero su inclusión no fue una sorpresa.

Después de dar sus primeros pasos en River, club que dejó tras no tener contrato firmado para luego llegar tempranamente al Viejo Continente para defender la camiseta del elenco español en el que debutó recién en 2021. Sin embargo, sin tener lugar estuvo a préstamo en el Zaragoza -en Segunda División- y en el Alavés. Ya en 2024 regresó y se convirtió en una pieza clave para el equipo del "Cholo" -que jugó tres veces el Mundial- con el que todavía no ganó títulos.

Qué más puede aportarle Simeone a la Selección Argentina vs. Inglaterra en el Mundial

Más allá de sus condiciones ofensivas, Giuliano ofrece algo muy valorado por el cuerpo técnico: intensidad permanente. Puede jugar como extremo por ambas bandas, volante externo o incluso como carrilero en determinados esquemas. Su capacidad para presionar alto, recuperar rápidamente la pelota y atacar los espacios lo convierten en un futbolista ideal para partidos de alta exigencia física. Además, aporta una característica poco habitual en los extremos modernos: un compromiso defensivo constante. Ese equilibrio entre sacrificio y desequilibrio terminó inclinando la balanza a su favor para ganarse un lugar entre los titulares de la Selección Argentina.

Los números de Giuliano Simeone con la Selección Argentina