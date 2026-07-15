“Una de las actrices más emblemáticas”: profundo dolor por el fallecimiento de una reconocida actriz

Una actriz y cantante falleció a los 95 años por causas naturales debido a su avanzada edad.

La actriz y cantante mexicana Elsa Aguirre falleció a los 95 años durante la madrugada de este miércoles en su casa de Cuernavaca, Morelos. Según los primeros reportes difundidos por periodistas mexicanos, entre ellos Gustavo Adolfo Infante, la reconocida artista murió por causas naturales debido a su avanzada edad.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que despidió a la actriz con un emotivo mensaje: “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre. Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande”.

Además, la entidad recordó parte de su legado artístico: “Algunas de sus películas fueron: 'Cuidado con el amor', 'Lluvia roja' y 'La mujer que yo amé'. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”.

La carrera artística de Elsa Aguirre

Elsa Irma Aguirre Juárez, hija de un reconocido militar y de una ama de casa, mostró desde la infancia una profunda fascinación por la industria del entretenimiento nacional. Sin embargo, creció en un entorno sumamente conservador que le prohibía categóricamente adentrarse en ese mundo.

​A pesar de las restricciones familiares, se presentó al casting de la película El sexo fuerte junto a sus hermanas y con el respaldo de su madre: ​“Yo tenía 15 años, no había trajes de baño, ni conocíamos el mar ni nada. Dice mi mamá: ‘Yo los consigo ahorita’. A mí me pusieron un traje azul, a mi hermana Ilda uno rojo y a mi hermana Alma unas pintitas. Me daba pena salir con traje de baño, pues acabando de salir luego luego vi que todos los noticieros, todos fotógrafos estaban a mis pies”.

Desde entonces, Elsa continuó abriéndose paso en el mundo del entretenimiento hasta consagrarse como una de las más grandes leyendas del cine mexicano. Todo esto, a espaldas de su padre, quien solo se enteró hasta que su hija apareció en las portadas de los periódicos.