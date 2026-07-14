La Feria del Libro de La Rioja cerró con un balance positivo y reafirmó su impacto cultural

La Feria del Libro de La Rioja se afianza como uno de los eventos culturales y turísticos más relevantes de la provincia. Con una amplia convocatoria y una programación que reunió a escritores, artistas, editoriales y propuestas para toda la familia, la iniciativa volvió a consolidarse como un espacio que promueve la lectura, fortalece la identidad riojana y genera un importante movimiento durante las vacaciones de invierno.

"La gente tenía muchas ganas. Para quienes no conocen la feria o no tuvieron la oportunidad de vivirla, es importantísimo sostenerla", aseguró el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, que realizó un balance "altamente positivo" de la última edición y destacó el crecimiento sostenido que tuvo el encuentro a lo largo de los años en diálogo con Medios Provincia.

El funcionario señaló que la feria, que este año celebró su 23.ª edición, es el resultado del trabajo sostenido de escritores, artistas, gestores culturales y profesionales que contribuyeron a convertirla en una referencia para toda La Rioja. Asimismo, destacó que las propuestas presentadas por los distintos departamentos permitieron visibilizar la riqueza cultural de toda la provincia.

Un espacio para fomentar la lectura y fortalecer la cultura

Luna puso especial énfasis en las actividades destinadas a las infancias y remarcó el papel que cumple la feria en la formación de nuevos lectores. "La Feria del Niño es la más extraordinaria de las siembras. Los chicos vienen acompañados por sus padres y abuelos, que muchas veces ya tienen incorporado el hábito de la lectura", afirmó.

Además, valoró el significado que tuvo esta edición para la comunidad riojana y sostuvo que "La Rioja levantó la bandera que nos convocó: la memoria, la cultura y la resistencia", al tiempo que recordó que la provincia sostiene este espacio de manera ininterrumpida desde 2019, incluso durante la pandemia.

Las fiestas populares potencian el turismo y las economías regionales

Durante la entrevista, el ministro también destacó el impacto de la Fiesta Provincial del Cabrito, realizada en Olta, al señalar que el evento movilizó la actividad económica y turística de la región: "Trabajan cientos de personas y la entrada es libre y gratuita. Generó una inyección a la economía impresionante".

Por último, consideró que uno de los desafíos para los Llanos riojanos es que más departamentos desarrollen celebraciones propias, al entender que estos encuentros fortalecen la identidad local y generan nuevas oportunidades para las economías regionales.

"Cada departamento debe animarse a tener su propia fiesta porque genera un estímulo enorme para la economía local y fortalece la identidad de cada comunidad", concluyó el ministro.