Un devastador incendio forestal en España deja coches calcinados en Bedar, provincia de Almería.

Por Nina Lopez ​y Emma Pinedo

BEDAR, España, 13 jul (Reuters) - Las autoridades informaron este lunes que identificaron a seis víctimas de uno ‌de los incendios forestales ‌más mortales de la historia de España, mientras los equipos forenses continúan trabajando para confirmar la identidad de otras seis mediante análisis de ADN.

Entre las víctimas se encuentra una pareja de un español y una británica, según las autoridades. Las demás identificadas son ​un hombre y ⁠una mujer británicos, una mujer francesa y un ‌hombre belga. Todas eran personas adultas.

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Una séptima ⁠víctima identificada es una mujer ⁠británica de 93 años, que falleció el domingo en el hospital a causa de las quemaduras, lo que ⁠eleva el número de fallecidos a 13. Otras ​siete personas resultaron heridas en el ‌incendio, que ha arrasado unas ‌7.000 hectáreas en Andalucía.

El hombre belga identificado era ⁠Stanislas Verdonckt, un empresario de 63 años que había intentado huir de la zona por un sendero de montaña, pero quedó envuelto por las llamas, ​explicó su ‌hermana, Sophie Vandebroek, en un correo electrónico. Su perro, Schubi, también fue hallado cerca de su cuerpo, añadió.

El incendio forestal más mortífero de España en más de cuatro décadas ⁠dejó atrapados a los residentes en una zona accidentada con viviendas dispersas mientras intentaban escapar de las llamas el jueves por la noche.

España y gran parte del sur de Europa se enfrentan a temporadas de incendios forestales cada vez más severas, que los científicos han relacionado con ‌el cambio climático.

Las autoridades esperan que las seis víctimas restantes sean identificadas en los próximos días, una vez que los familiares hayan proporcionado muestras biológicas, con la ayuda de las autoridades consulares belgas, británicas y francesas. ‌Las autoridades dicen que aún hay diez personas desaparecidas, aunque algunas de ellas podrían encontrarse entre los cadáveres aún ‌sin identificar.

El ⁠Gobierno regional de Andalucía bajó el lunes la alerta por incendios forestales a preemergencia, ​levantó las órdenes de evacuación y permitió a los residentes regresar a sus hogares.

Con información de Reuters