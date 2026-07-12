El repudiable comentario de Roberto Piazza sobre Flor de la V.

Roberto Piazza criticó duramente a Flor de la V este último viernes, durante una nota con Primicias Ya (América), debido a la reacción que la famosa conductora tuvo luego del triunfo de Argentina contra Egipto, donde se mostró visiblemente emocionada por la alegría que esa victoria podía darle a la gente que sufre carencias en su día a día.

"Es muy gracioso el acting. Me da gracia verla politizando a los jugadores de fútbol, decir 'hay gente que no come carne' y que se ponga a llorar", expuso el reconocido diseñador de alta costura, aseverando que "hace mucho que la gente no come carne". Seguido a ello cuestionó también a Julia Mengolini, razón por la cual Marcela Coronel le señaló: "Vos te reís de Florencia, no te gusta Mengolini, las críticas que puede hacer porque puede no gustarle la Selección o estar en la vereda de enfrente de lo que vos pensás".

Roberto Piazza, reconocido diseñador argentino.

Vinculado a ese planteo, le preguntó directamente: "¿A vos te pasa algo con estas mujeres, con las mujeres en general? ¿Sos misógino? ¿Por qué tenés esa actitud con ellas dos o con las mujeres que no piensen como vos?". Para contestar a eso, hizo primero una salvedad que indignó a todos.

El repudiable comentario de Piazza sobre Flor de la V

Tras meditar algunos segundos, lanzó: "Bueno, primero que Florencia de la V no es mujer. Es una chica trans". Esto tomó por sorpresa a todos en el estudio. "No, es mujer", le reprochó Coronel, a lo cual se sumó la propia Marina Calabró: "Es una discusión saldada Roberto, hay una ley". "Hay una ley pero es una chica trans", insistió él. "Así se autopercibe, como mujer, no hay dudas", le marcó la cancha la panelista.

Buscando volver a la cuestión original, expuso: "No tengo nada contra las mujeres, no soy misógino, sino no haría las bellezas que hago para las mujeres. ¿Cómo voy a ser misógino? ¿Qué me estás diciendo mi amor?". "Pero puede ser que respetás a las mujeres en tanto y en cuanto piensen lo que vos querés que piensen, lo que vos querés que sea", le retrucó Coronel, tras lo cual la conversación siguió pero sin que deje de resonar la aberrante distinción del entrevistado.