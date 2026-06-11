Roberto Piazza reveló el verdadero motivo por el que no invitó a Milei al desfile: "No me gusta"

Roberto Piazza reveló el verdadero motivo por el que no invitó a Milei al desfile.

Roberto Piazza se refirió a la ausencia de Javier Milei en el tradicional desfile que organizó recientemente y reveló que, si bien el Presidente había sido invitado en un primer momento, finalmente decidió que no asistiera para evitar que el evento quedara atravesado por la discusión política.

Durante una entrevista en Carnaval Stream, el diseñador contó que mantuvo contacto con Milei y con su hermana, Karina Milei, hace pocas semanas, pero que luego no volvieron a hablar sobre el tema. "Lo último que hablamos con Javier y con Karina fue el día de mi cumpleaños, hace poco, que me cantaron el feliz cumpleaños los dos. Y después no hablamos más", relató.

Piazza explicó que la invitación había sido cursada cuando el contexto político era diferente, pero que la situación cambió con el correr de los meses. "Milei estaba invitado. Después se vino una Argentina diferente, muchos quilombos", sostuvo.

Roberto Piazza reveló el verdadero motivo por el que no invitó a Milei al desfile.

Según detalló, uno de los principales motivos para evitar la presencia del mandatario fue preservar el espíritu del evento y evitar posibles reacciones del público. "Se iba a politizar demasiado. Yo no soy político", afirmó y agregó: "No es buen momento para que alguien lo abuchee. Es un desfile en que la gente compró entrada y hay gente que puede gustarle y puede no gustarle".

Su postura sobre el Gobierno

A pesar de haber decidido que el Presidente no participara del evento, Piazza aseguró que mantiene una mirada favorable sobre la gestión libertaria. "Yo sigo creyendo en el Gobierno", expresó. Sin embargo, también marcó diferencias con algunos episodios recientes que involucraron a integrantes de la administración nacional. "Obviamente, lo de Adorni no me gusta", concluyó el diseñador.