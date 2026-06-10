Una figura famosa de la escena argentina se ve afectada por los rumores que la vinculan al presidente Javier Milei.

Durante las últimas semanas, comenzó a circular en distintos medios un rumor sobre una supuesta interna que tendría como protagonistas al presidente Javier Milei y al diseñador de moda y actor argentino Roberto Piazza. En ese sentido, Piazza decidió romper el silencio y hablar sobre las presuntas especulaciones.

Anteriormente estuvieron involucrados en un escándalo por una supuesta discusión entre ambos que desencadenó la suspensión del presidente en el evento de alta costura organizado por el diseñador. Luego, los rumores crecieron con una llamada en horas de la madrugada del presidente para pedirle al diseñador que incluyera en el show a la diputada Lilia Lemoine.

En ese sentido, durante un diálogo con un notero de Desayuno Americano (América TV), Roberto explicó: “Esto se gestó hace más de tres meses, de que iba a invitarlo, después surgió la idea de que cante. Después se armó todo el despelote que hay en la Argentina en este momento y hablamos de que no es momento para fiesta. Yo creo que era politizar demasiado y quedamos de acuerdo muy bien”.

Asimismo también afirmó que se comunicó con la diputada para aclarar cualquier tipo de confusión: “Hablé con ella hoy a la mañana y me dijo que estaba enojadísima porque la metieron a ella en algo que no tiene nada que ver, yo ya sé quién lo escribió y quién lo mandó, lo que pasa es que lo dejé en manos de mi abogado, hablé con él personalmente y lo mandé a cagar en arameo".

Roberto Piazza decidió tomar medidas legales ante los rumores con Javier Milei

Por otra parte, el diseñador aseguró que el rumor fue inventado por un medio opositor del gobierno y afirmó: "Todo eso que escucharon lo inventó un periodista de Mendoza de un diario que es totalmente opositor a Milei". Asimismo siguió: “Yo nunca me peleé con Javier, no me pelearía nunca, más con La Libertad Avanza, viva la libertad, carajo, estoy con él, hablamos con él, hablamos con Karina”.

Luego finalizó: “Después me llamaron de la dirección de ese portal y me dijeron que iban a hacer como una especie de retractación. Me la mandaron, la leí, estuve de acuerdo, lo acepté y ya empezó el desfile. Todos los días hay mentiras. A mí me inventaron que era amante del presidente, me inventaron que yo lo vestía de mujer hace 20 años y que salíamos a bailar en boliches”.