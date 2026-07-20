Dolor en la televisión: murió un recordado actor de la telenovela Celeste, con Andrea del Boca.

El actor Fernando Madanes, reconocido por su extensa carrera en el cine, el teatro y la televisión argentina, murió este 20 de julio de 2026 a los 75 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad de la que formaba parte desde 1975, que lo despidió con un sentido mensaje.

Nacido el 23 de marzo de 1951, Madanes desarrolló una trayectoria artística de más de cinco décadas, durante las cuales interpretó una amplia variedad de personajes y trabajó junto a destacados directores tanto en la pantalla grande como en la televisión y los escenarios.

Un repaso por sus principales trabajos en cine, teatro y TV

Su carrera cinematográfica comenzó en la década de 1970 con La película, dirigida por José María Paolantonio. Al año siguiente integró el elenco de Piedra libre, el último largometraje de Leopoldo Torre Nilsson. Con el paso del tiempo participó en numerosas producciones argentinas, entre ellas Locos por la música, Venido a menos, Pubis angelical, La cruz invertida, En el nombre del hijo, Prisioneras del terror, El Che y Ojos azules (Blauäugig), una coproducción entre Argentina y Alemania.

En televisión también construyó una destacada carrera con participaciones en ficciones como Hombres de ley y las exitosas telenovelas Celeste y Manuela. Uno de sus últimos trabajos en la pantalla chica fue en 2019, cuando interpretó a José Gervasio Artigas durante sus años de vejez y exilio en Paraguay en la miniserie histórica Artigas.

Paralelamente, mantuvo una intensa actividad teatral en los circuitos oficial, comercial e independiente. Formó parte de los elencos de obras como Edipo en Colono, Una visita familiar, Seis ratones ciegos, Lobo… ¿estás?, Anarquista, Lorenzaccio, Se decide en sudestada, Becket o el honor de Dios, Y… finalmente Dios creó a la mujer, La torre de Babel y Las sagradas orgías de Maximón, entre muchas otras.

Además, integró el Nuevo Grupo de Teatro junto a Norma Angeleri, Alberto Peña, Susana Toscano y Raúl Turina. Con esa compañía estrenó la obra A qué jugamos, bajo la dirección de Miguel Ángel Porro, consolidando una carrera marcada por su compromiso con el teatro independiente y la creación colectiva.