Orgullo en el folklore por el aguante de Jorge Rojas a la Selección Argentina

El clima mundialista y las emociones a flor de piel marcaron la agenda de la cultura popular de nuestro país. Luego de presenciar en el estadio el histórico triunfo en semifinales frente a Inglaterra, Jorge Rojas volcó toda su sensibilidad en las redes sociales. El músico neuquino e ícono del folklore argentino compartió una sentida carta abierta antes del desenlace de la final de la Copa del Mundo 2026, vinculando el presente de la "Scaloneta" con los hitos más profundos de la memoria colectiva.

En su extenso y emotivo texto, el exintegrante de Los Nocheros conectó de inmediato el significado del partido contra el conjunto británico con la histórica gesta de México 1986 comandada por Diego Armando Maradona: "El 22 de junio de 1986, con la herida abierta, un equipo de fútbol, representándonos, dejaron marcado en un campo de juego, que el sentimiento sería el mismo para siempre".

"El Diego llevó en su corazón el dolor de lo que vivimos como nación, vistió nuestros colores con orgullo, defendió nuestro himno nacional y salió a la cancha teniendo plena conciencia que ese día las estrofas de la canción patria marcarían su destino. 'Coronados de gloria vivamos, oh juremos con gloria morir…'”, rememoró Rojas.

Para el cantautor, lo vivido a mediados de julio trascendió lo estrictamente deportivo para transformarse en un hecho cultural. “Es por eso, que el 15 de julio, cuando los muchachos desplegaron la bandera en el campo de juego, sentimos que éramos uno, que no fue solo un partido, fue la confirmación de que somos un pueblo cruzado por su historia y una pasión que no se explica, se siente en lo más profundo y se transmite”, reflexionó de cara a sus seguidores.

En ese marco de profunda emoción, Rojas citó una de las máximas obras del cancionero nacional: “El mundo entero supo que aquello que @giecoleon_oficial dejara para siempre en una canción, forma parte del sentimiento de nuestro pueblo: 'Que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente'". El músico sumó un paralelismo sobre la entrega del plantel al afirmar que "nuestros jugadores lo hicieron, libraron una batalla por la memoria, por la justicia y ganaron el partido, el de la dignidad".

Jorge Rojas mostró su experiencia mundialista en redes sociales.

El mensaje de Jorge Rojas para Messi

Hacia el cierre de su posteo, el exintegrante de Los Nocheros guardó un párrafo especial de admiración para el capitán y máximo referente del seleccionado nacional, ratificando su banca absoluta de cara al último partido: "Y Leo Messi, con su fortaleza, humildad, valentía y valores, nos recuerda en cada encuentro que no solo es el mejor jugador de todos los tiempos, es un ser humano como pocos en este mundo; su luz brillará en los corazones de millones de personas para siempre, como en el mío".

"¡Pase lo que pase, muchachos @afaseleccion, gracias totales!!! #vamosargentina”, concluyó el artista, despertando una ola de interacciones y lágrimas entre los amantes de la música nativa y el fútbol.