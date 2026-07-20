TSMC prevé una demanda "sólida y a largo plazo" de chips de IA al aumentar su inversión en EEUU

FOTO DE ARCHIVO. Wendell Huang, vicepresidente sénior y director financiero de TSMC, habla con los periodistas durante la conferencia de resultados del segundo trimestre de la compañía en Taipéi, Taiwán

Por Wen-Yee Lee y Ben ​Blanchard

TAIPÉI, 20 jul (Reuters) - TSMC está experimentando una fuerte demanda de sus chips de inteligencia artificial, que se prolongará durante varios años mientras invierte ‌otros 100.000 millones de dólares para ‌ampliar sus instalaciones de Arizona, pero debe hacer frente a varios retos, como la escasez de trabajadores de la construcción en la zona, según un alto ejecutivo.

Tras dar a conocer el jueves unos resultados espectaculares del segundo trimestre, el director financiero, Wendell Huang, dijo que la empresa está "muy satisfecha" con los avances en el estado de Arizona, en Estados Unidos, razón por ​la cual ha decidido ⁠aumentar la inversión hasta los 265.000 millones de dólares.

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"Seguiremos invirtiendo", afirmó en ‌una entrevista, y añadió que la empresa estaba muy agradecida ⁠por el apoyo del Gobierno de Estados Unidos.

"Seguimos ⁠observando una fuerte demanda por parte de los clientes: una demanda estructural que se prolongará durante varios años."

TSMC, principal productor mundial de chips avanzados de IA ⁠y uno de los principales proveedores de Nvidia , se ha convertido, ​gracias a su agresiva inversión de capital y a ‌sus crecientes márgenes de beneficio, en ‌un barómetro de la demanda en la industria mundial de semiconductores.

El compromiso ⁠de expandirse en Arizona supone una victoria para el presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha impulsado una mayor producción de chips en el país.

Trump ha acusado en repetidas ocasiones a Taiwán de robarle el negocio de ​los semiconductores a ‌Estados Unidos. Ha afirmado que, para cuando termine su mandato, EEUU contará con el 50% de la capacidad mundial de fabricación de semiconductores.

PLANTAS DE ARIZONA

La primera planta de fabricación de TSMC en Arizona ya está operativa y está alcanzando rendimientos "tan buenos como" los ⁠de la planta insignia de Taiwán, afirmó Huang.

La segunda planta comenzará en breve a instalar los equipos, mientras que la construcción de una tercera planta está en marcha y ya han comenzado los trabajos preparatorios para una cuarta planta y la primera instalación de encapsulado avanzado del emplazamiento, señaló Huang.

En total, los proyectos actuales y previstos elevarán la presencia de TSMC en Arizona a 12 instalaciones de fabricación ‌y encapsulado avanzado, además de un centro de I+D. No facilitó un calendario para la última inversión.

Sin embargo, "hay limitaciones físicas: el número de trabajadores de la construcción disponibles, las infraestructuras disponibles", dijo Huang. "Trabajaremos estrechamente con el Gobierno para resolver estos problemas".

Al mismo tiempo, TSMC sigue invirtiendo en su mercado local, donde está construyendo ‌13 fábricas de tecnología de vanguardia y encapsulado avanzado durante los próximos años.

"La tierra es un recurso escaso en Taiwán", dijo Huang. "Por eso, siempre que haya terrenos disponibles, ‌los utilizaremos para ⁠las tecnologías más avanzadas".

"Cuando se aumenta la producción de las tecnologías más avanzadas, se necesita una colaboración muy estrecha entre las ​funciones de I+D y operaciones", añadió. "Tiene que ser en Taiwán. Y después de que se estabilice, entonces podemos considerar transferirla al extranjero".

Con información de Reuters