Merlier, ganador de tres etapas, abandona el Tour de Francia en la etapa 15

Ciclismo - Tour de Francia - Etapa 12 - Circuito Nevers Magny-Cours a Chalon-sur-Saône - Chalon-sur-Saône, Francia - 16 de julio de 2026. Soudal - Tim Merlier de Quick Step en acción antes de ganar la etapa 12

Tim ​Merlier abandonó el domingo el Tour de Francia tras sucumbir al ‌cansancio en las ‌etapas de montaña, aunque reafirmó su estatus como uno de los velocistas más destacados de la prueba con tres victorias de etapa.

"Después de dos duras semanas de carrera, Tim Merlier ha dejado ​hoy el ⁠Tour de Francia", dijo su equipo, ‌Soudal Quick-Step, en una publicación ⁠en la red social ⁠X.

"El belga nos regaló recuerdos inolvidables con tres impresionantes victorias de etapa y mostró ⁠un verdadero espíritu de lucha cada ​día".

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El director deportivo de ‌Soudal Quick-Step, Davide Bramati, ‌dijo al sitio deportivo belga Sporza ⁠que Merlier, de 33 años, había tenido un día difícil y estaba exhausto.

"Es una pena que haya tenido ​que parar, ‌pero no estaba teniendo un buen día", dijo Bramati.

"Estaba vacío y no podía terminar. Tal vez aún hubiera sido posible algo el ⁠miércoles, pero simplemente tuvo un mal día. Lo dio todo. Así son las cosas".

La noticia de la retirada de Merlier añadió más dramatismo a la jornada después de que el bicampeón del Tour de ‌Francia Jonas Vingegaard, el rival más cercano del líder de la carrera, Tadej Pogacar, se viera obligado a abandonar tras fracturarse la clavícula en una caída a ‌20 kilómetros de la meta.

La etapa se decidió cuando el belga Remco Evenepoel superó a ‌Pogacar, ascendiendo ⁠al segundo puesto de la clasificación general para situarse a ​cinco minutos del esloveno.

Con información de Reuters