Quién es Rodri, el mediocampista y cerebro de España en el Mundial 2026: dónde juega

Rodri en la Selección española.

Rodri se convirtió en el gran equilibrio de la selección de España durante el Mundial 2026. Dueño del mediocampo, el futbolista madrileño fue el encargado de marcar el ritmo de juego, recuperar balones y ordenar cada ataque del conjunto dirigido por Luis de la Fuente. Su inteligencia táctica, capacidad para distribuir el balón y liderazgo dentro del campo lo consolidaron como una de las piezas más importantes del equipo a lo largo del torneo.

Aunque suele destacar por un perfil menos llamativo que el de los delanteros, la influencia de Rodri resulta determinante. Su presencia permite que los jugadores más ofensivos tengan libertad para crear y atacar, mientras él aporta equilibrio, solidez y precisión en cada intervención. Por ese motivo, muchos especialistas lo consideran el auténtico cerebro de la selección española y uno de los mejores mediocampistas del fútbol mundial.

Quién es Rodri, una de las figuras de España

Rodrigo Hernández Cascante, conocido futbolísticamente como Rodri, nació el 22 de junio de 1996 en Madrid. Actualmente juega en el Manchester City de la Premier League inglesa, club al que llegó en 2019 después de destacarse en el Villarreal y el Atlético de Madrid. En Inglaterra se convirtió en una pieza fundamental del equipo y fue protagonista en la conquista de numerosos títulos nacionales e internacionales, incluida la Champions League, cuya final definió con un gol decisivo.

La carrera futbolística de Rodri

Su formación comenzó en las divisiones juveniles del Atlético de Madrid, aunque posteriormente continuó su desarrollo en el Villarreal, donde debutó como profesional en 2015. Tras tres temporadas de crecimiento regresó al Atlético bajo las órdenes de Diego Simeone, antes de ser transferido al Manchester City. Con Pep Guardiola alcanzó su máximo nivel futbolístico gracias a un estilo de juego basado en la posesión, la precisión en los pases y la lectura táctica.

Rodri es una pieza clave en la Selección española.

En la selección española debutó en 2018 y, con el paso de los años, asumió un papel cada vez más relevante. Fue uno de los líderes de la conquista de la Liga de Naciones 2023 y de la Eurocopa 2024, torneo en el que recibió el premio al mejor jugador. Su rendimiento lo llevó también a conquistar el Balón de Oro, reconocimiento reservado para los futbolistas más destacados del planeta.

Para el Mundial 2026, Rodri llegó tras superar una grave lesión de rodilla que lo mantuvo varios meses alejado de las canchas. Su recuperación coincidió con el gran desafío de liderar a España desde el mediocampo y respondió con actuaciones de alto nivel. Su capacidad para recuperar la pelota, administrar los tiempos del partido y ofrecer siempre una salida limpia desde el fondo fue decisiva para el funcionamiento colectivo del equipo. Más que un volante de contención, Rodri es el organizador silencioso que sostiene el juego español y uno de los futbolistas más influyentes de su generación.