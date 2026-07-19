Nueva York y Nueva Jersey están separadas por el río Hudson (Pixabay)

La fiebre mundialista está en su punto más alto. A horas de la gran final del Mundial de este domingo en el imponente MetLife Stadium, los fanáticos argentinos ya están sacando cuentas, armando itinerarios y, sobre todo, inundando los buscadores. En las últimas horas, las tendencias de búsqueda en Argentina reflejan una duda recurrente: ¿qué distancia hay realmente entre Nueva York y Nueva Jersey?

Si estás planeando el viaje a la final o simplemente querés entender el mapa de uno de los eventos deportivos más importantes de la década, acá te dejamos la respuesta rápida, los tiempos de viaje y las mejores opciones para moverte.

Distancia entre Nueva York y Nueva Jersey: ¿cuántos kilómetros las separan?

La respuesta corta es que están prácticamente al lado, separadas únicamente por el río Hudson. Sin embargo, hablar de "distancia" entre dos estados puede ser tramposo. Por eso, lo mejor es medirlo desde el centro de Manhattan (Nueva York) hasta el MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey).

Distancia en línea recta: Apenas unos 11 kilómetros .

Distancia en auto/carretera: Aproximadamente 13 a 18 kilómetros (unos 8 a 11 millas), dependiendo de la ruta que elijas y el puente o túnel que cruces.

Aunque la distancia en kilómetros parece corta, el tráfico en la zona metropolitana de Nueva York en días de eventos masivos puede ser caótico. Un trayecto de 20 minutos se puede transformar fácilmente en uno de más de una hora si vas en auto.

¿Cuánto se tarda en llegar de Nueva York al MetLife Stadium?

Dependiendo del medio de transporte que elijas para ir a ver la final del Mundial, los tiempos varían notablemente:

Tren: 30 a 45 minutos

Colectivo: 30 a 50 minutos

Auto, Uber o taxi: 23 minutos a 1 hora y media

¿Por qué el MetLife Stadium se asocia tanto a Nueva York?

Aunque el estadio está físicamente en el estado de Nueva Jersey, se lo considera parte de la estructura deportiva de Nueva York (de hecho, ahí juegan de locales los New York Giants y los New York Jets de la NFL). Para los turistas y los hinchas que viajan desde Argentina, la dinámica es ideal: podés hospedarte en el corazón de Manhattan, disfrutar de la Gran Manzana y viajar en transporte público al estadio el mismo domingo del partido sin necesidad de alquilar un auto.