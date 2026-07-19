¿Mañana hay feriado en Argentina?: De qué depende la decisión

En los últimos días se evaluó la posibilidad de que en la Argentina haya un feriado tras la final del Mundial 2026, donde la Selección se enfrentó a España y perdió 1-0 en un encuentro en que lo dieron todo hasta el minuto final. Luego de varias horas de rumores, el presidente Javier Milei publicó en X que decretará feriado el día que la Selección disponga para el festejo en el país.

La Selección decidirá cuándo festejar en las próximas horas, dado que llegará al país recién este lunes al mediodía. Lo primero que hará el equipo dirigido por Lionel Scaloni es ir al predio de la AFA en Ezeiza.

¿Quién decide si es feriado mañana, lunes 20 de julio?

La decisión de otorgar feriado o día no laborable depende exclusivamente de Javier Milei. Hasta ahora lo que se sabe es que habrá feriado pero no exactamente cuándo. Puede ser el lunes o martes.

Los feriados nacionales son obligatorios para todos los trabajadores del sector privado y público. Durante estos días rigen las mismas normas que para el descanso dominical, es decir, el trabajo se considera una excepción y el empleado no está obligado a trabajar.

Por otro lado, los días no laborables son optativos para el empleador, a excepción de los sectores bancarios, de seguros y actividades afines, que deben acatar la reglamentación correspondiente.

En estos días, los empleados que decidan trabajar recibirán su salario habitual, es decir, el salario simple. En caso de que el empleador decida declarar el día como no laborable, el trabajador igualmente recibirá su jornal completo, sin descuentos.

Por último, el asueto no debe confundirse con el feriado, aunque ambos implican la suspensión temporal del trabajo habitual. Se decreta en circunstancias especiales y, generalmente, por decisión del Poder Ejecutivo.

En Argentina, la figura del asueto está regulada principalmente por el Poder Ejecutivo, que tiene la facultad de decretarlo ante situaciones extraordinarias. El Congreso de la Nación tiene la responsabilidad de intervenir en los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el Ejecutivo, que pueden establecer asuetos en determinadas circunstancias.