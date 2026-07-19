La emotiva razón detrás del vestido de Maria Becerra en la final del Mundial

Frente a un MetLife Stadium colmado y millones de espectadores en todo el mundo, Maria Becerra hizo historia este domingo al interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España. La artista consolidó su proyección internacional en un momento de máxima emoción patriótica y deportiva.

El emotivo homenaje de la "Nena de Argentina" en la final del Mundial

La presentación de Maria Becerra en Nueva York no solo destacó por su potencia vocal, sino también por una fuerte carga simbólica que acaparó las miradas de la prensa internacional y los fanáticos de la moda. Para esta cita histórica, la cantante lució una pieza exclusiva diseñada especialmente para la ceremonia previa al partido entre las selecciones de Argentina y España.

Su vestido fue concebido para simular que la mismísima bandera nacional envolvía la figura de la artista. El responsable de la confección de este vestido fue el prestigioso diseñador mendocino Abel Cepeda, fundador de la firma de corsetería SEKS y radicado en Nueva York desde hace más de dos décadas, mientras que el estilismo y la dirección de diseño estuvieron bajo la tutela de Natalia Campos Valencia.

Un nuevo hito en una carrera meteórica

Este show ante el planeta fútbol marca un nuevo punto de inflexión en la trayectoria de la joven intérprete. La oportunidad llega meses después de haberse convertido en la primera artista mujer en agotar cuatro conciertos en el Estadio River Plate, dos de ellos bajo un innovador formato de 360 grados.

La presencia de la cantante en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se suma a otros logros de alto impacto global, como su aplaudida participación en el festival Coachella y su show de fin de año en Times Square, consolidándola como el principal referente de la música urbana local en mercados de Europa y Estados Unidos.