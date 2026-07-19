Tsitsipas se alza con el título del Abierto de Suiza y consigue su primer trofeo ATP en 16 meses

Imagen de archivo del tenista griego Stefanos Tsitsipas durante su partido de tercera ronda contra el serbio Novak Djokovic en el torneo de Wilmbledon, en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres, Reino Unido.

Stefanos ​Tsitsipas puso fin a una espera de 16 meses para conseguir un ‌título del Circuito ‌ATP al derrotar el domingo al belga Raphael Collignon por 6-4, 6-7(3) y 6-3, con lo que se proclamó campeón del Abierto de Suiza en Gstaad.

Esta victoria supone el primer título de Tsitsipas desde que ​venció al ⁠canadiense Félix Auger-Aliassime en la final del ‌Campeonato de Tenis de Dubái ⁠en marzo de 2025, ⁠y la decimotercera corona ATP en individuales de su carrera.

"Me gustaría empezar diciendo lo increíble ⁠que ha sido la final de ​hoy", declaró Tsitsipas. "Ha pasado mucho ‌tiempo, así que significa ‌mucho para mí".

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El jugador de 27 años, ⁠antiguo número tres del mundo y que actualmente ocupa el puesto 85 del ranking mundial, realizó una gran actuación con ​el ‌servicio en un partido de dos horas y 17 minutos, en el que logró cuatro aces sin cometer ninguna doble falta.

Ganó 21 de los ⁠29 puntos con su segundo servicio y salvó dos de los cuatro puntos de break a los que se enfrentó.

El tenista griego se llevó el primer set antes de que Collignon, que disputaba su primera final del ‌Circuito ATP, remontara para igualar el partido en el tie-break del segundo set. Sin embargo, Tsitsipas recuperó el control en la manga decisiva y consiguió el break que necesitaba para ‌sellar el título.

Este triunfo supone un oportuno impulso de confianza para el heleno, dos veces ‌finalista de ⁠torneos de Grand Slam, que busca tomar impulso de cara al ​Abierto de Estados Unidos, que comienza el 30 de agosto.

Con información de Reuters