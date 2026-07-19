Deschamps dice que ambiente "asfixiante" le llevó a decisión de dimitir como seleccionador de Francia

El seleccionador francés Didier Deschamps antes del partido por el tercer puesto del Mundial ante Inglaterra, en el Estadio Miami, Miami Gardens, Florida, EEUU.

​El seleccionador saliente de Francia, Didier Deschamps, decidió poner fin ‌a sus ‌14 años al frente del equipo debido al "ambiente asfixiante" que le rodeaba, según declaró el sábado, tras la derrota por 6-4 de los Bleus ante Inglaterra ​en el partido ⁠por el tercer puesto ‌del Mundial.

Deschamps ya había anunciado ⁠el año pasado ⁠que dejaría el cargo cuando expirara su contrato tras el torneo.

"Decidí que ⁠tenía que acabar. Y ​si tomé esa decisión ‌no fue por mi ‌propio bien, se lo digo ⁠con toda sinceridad, sino por el bien de la selección francesa. Porque el ambiente a ​mi ‌alrededor se había vuelto muy asfixiante. La selección francesa no se merece eso", declaró a M6.

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Deschamps fue criticado ⁠a veces por anteponer el equilibrio, la disciplina y la eficacia al espectáculo, a pesar de contar con algunos de los jugadores ofensivos con más talento del fútbol mundial.

"Desde el ‌anuncio, las cosas han ido mucho mejor para la selección francesa", añadió.

Deschamps, que asumió el cargo en 2012, será recordado como el ‌seleccionador que llevó a Francia a su segundo título mundial en 2018, ‌dos décadas ⁠después de haber capitaneado al equipo en el ​campo hasta su primer título, celebrado en casa.

Con información de Reuters