Deschamps asume la responsabilidad por el "inaceptable" primer tiempo de Francia ante Inglaterra

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Partido por el tercer puesto - Francia contra Inglaterra

Didier Deschamps ​asumió la responsabilidad del "inaceptable" derrumbe de Francia en la primera parte del encuentro que terminó con la derrota por 6-4 ante Inglaterra el sábado y puso fin ‌en forma dolorosa a su extraordinario reinado ‌de 14 años como seleccionador nacional.

Francia perdía 4-0 en el descanso del partido por el tercer lugar del Mundial antes de protagonizar una enérgica remontada, pero su reacción tardía no fue suficiente para evitar que el partido número 185 y el último de Deschamps al frente de la selección terminara en una derrota.

"Es una derrota, pero íbamos perdiendo 4-0. Hicimos una primera parte inaceptable", dijo Deschamps a la prensa. "Reaccionamos, haciendo lo que sabemos ​hacer bien. Tuvimos dos ocasiones ⁠para empatar 4-4, pero nos precipitamos un poco más".

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"Eso es lo que sabemos ‌hacer, pero no lo hicimos. Es mi culpa porque no hice lo ⁠necesario en la primera parte".

Deschamps dijo que el ⁠rendimiento tras el parón al menos les devolvió el orgullo, aunque admitió que la decepción deportiva de Francia en el torneo seguía siendo considerable después de haber llegado a Norteamérica ⁠con la intención de ganar su tercer título mundial.

"Hubiera sido mejor terminar terceros", ​dijo. "Vinimos aquí con mucha ambición. Logramos hacer bastantes cosas positivas".

"Fallamos en ‌nuestro partido ante España y ellos supieron ‌jugar contra nosotros. Este es un grupo con calidad futbolística. Tenían talento suficiente ⁠para conseguir resultados", añadió Deschamps.

"A nivel humano, fue una aventura maravillosa. Ocho semanas, fue maravilloso".

FUERZA DOMINANTE

La derrota de Francia por 2-0 ante España en semifinales acabó con sus esperanzas de alcanzar una tercera final consecutiva en el Mundial, antes de que Inglaterra infligiera otro ​revés al entrenador ‌que había convertido a Les Bleus en una de las fuerzas dominantes del fútbol mundial.

"La decepción se siente a nivel deportivo", dijo Deschamps. "Tuvimos la oportunidad de generar emociones en decenas de millones de franceses. Es el Mundial, no hay nada más bonito".

La Federación Francesa de Fútbol rindió un emotivo homenaje a ⁠Deschamps, que se retira tras 185 partidos y 120 victorias al frente del equipo.

"Didier Deschamps personificó altos estándares, rigor, un sentido del colectivo y amor por la camiseta azul", dijo la FFF en un comunicado. "Bajo su liderazgo, durante 14 años, la selección francesa recuperó credibilidad, respeto y cariño, manteniéndose al mismo tiempo en el más alto nivel mundial".

Deschamps llevó a Francia a levantar el trofeo en 2018 y a la corona de la Liga de Naciones de 2021, así ‌como a las finales de la Eurocopa 2016 y el Mundial de 2022.

La FFF dijo que sus veinticinco años de servicio a la selección nacional, desde sus años como capitán hasta su etapa como entrenador, habían dejado una "huella imborrable".

"Pocos habrán dado tanto a la camiseta azul, como jugador y luego como entrenador", dijo el comunicado.

Deschamps capitaneó a Francia en su primer triunfo ‌en la Copa Mundial en 1998 y ganó la Eurocopa dos años después, antes de convertirse en el tercer hombre en ganar la Copa Mundial como jugador y entrenador cuando Les Bleus triunfaron en ‌Rusia en 2018.

Su último ⁠partido no ofreció ni rastro del fútbol controlado y disciplinado que llegó a definir gran parte de su etapa al frente de la ​selección, pero la caótica derrota no empañó en absoluto un legado que transformó a Francia en uno de los equipos más consistentes de la era moderna.

"Gracias, Didier", dijo la FFF.

Con información de Reuters