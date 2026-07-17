Presentar la Libreta AUH habilita el cobro del dinero retenido por ANSES.

Miles de familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden perder el acceso a un dinero que les corresponde si no realizan un trámite obligatorio ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Se trata de la presentación de la Libreta AUH, un documento que permite acreditar el cumplimiento de requisitos vinculados con la salud, la vacunación y la escolaridad de los menores.

Por qué la Libreta AUH es un trámite clave

La presentación de la Libreta AUH es un requisito indispensable para que ANSES libere el 20% del beneficio que retiene todos los meses. Ese porcentaje queda acumulado durante el año y solo se paga cuando el organismo verifica que se cumplieron las condiciones previstas por la normativa.

El documento reúne información sobre tres aspectos fundamentales: la asistencia escolar, los controles de salud y el calendario de vacunación de los niños y adolescentes alcanzados por la prestación. Sin esa acreditación, el dinero retenido continúa pendiente hasta que el trámite sea aprobado.

Cómo hacer la presentación de la Libreta AUH

El procedimiento puede realizarse completamente a través de Mi ANSES. Antes de comenzar, el titular debe ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar si toda la información ya figura registrada o si todavía falta completar algún dato.

En caso de que alguna sección aparezca incompleta, el sistema permite descargar una nueva libreta para imprimirla. Luego debe ser firmada por las autoridades correspondientes del establecimiento educativo y del centro de salud.

Una vez que el formulario esté completo, se puede volver a cargar en la plataforma para finalizar la gestión. Cuando ANSES valida la documentación, habilita el pago del dinero retenido.

El error más común que puede demorar el trámite

Uno de los problemas más frecuentes ocurre al momento de subir la imagen de la libreta a Mi ANSES. Si la fotografía no cumple con las condiciones solicitadas por el organismo, la presentación puede ser rechazada y deberá realizarse nuevamente.

Para evitar inconvenientes, conviene seguir estas recomendaciones:

Colocar la Libreta sobre una superficie plana.

Sacar la foto con buena iluminación.

Evitar sombras y reflejos.

Incluir las cuatro esquinas del formulario.

Verificar que las firmas y los sellos puedan leerse con claridad.

Después de cargar la imagen en la sección "Hijos" y luego "Libreta AUH", el sistema informa si la documentación fue recibida correctamente o si es necesario volver a enviarla. Quienes prefieran hacerlo desde el celular también pueden completar el trámite mediante la aplicación oficial Mi ANSES.

Una foto ilegible puede hacer que ANSES rechace toda la presentación.

Qué otros beneficios están vinculados con la Libreta AUH

Además de permitir el cobro del 20% retenido, la presentación de la Libreta AUH también resulta importante para mantener actualizada la información de los menores registrados ante ANSES.

Ese documento se relaciona con la posibilidad de acceder a la Ayuda Escolar Anual cuando se cumplen los requisitos establecidos. Para ese beneficio, el organismo también solicita acreditar la condición de alumno regular mediante el trámite denominado "Presentar un certificado escolar".